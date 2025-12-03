Над Россией уничтожили 102 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО ночью нейтрализовали более ста дронов ВСУ над территорией России. Об этом заявили в Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в сообщении.

Так, 26 дронов ликвидировали в Белгородской области, 22 – в Брянской, 21 – в Курской, 16 – в Ростовской. При этом семь беспилотников сбили над Астраханской областью, шесть – над Саратовской, четыре – над Воронежской.

Накануне силы ПВО ликвидировали шесть украинских беспилотников над Крымом, пишет Ura.ru.

