Над Россией уничтожили 102 украинских БПЛА
3 декабря 202507:33
Дежурные средства ПВО ночью нейтрализовали более ста дронов ВСУ над территорией России. Об этом заявили в Минобороны.
«Перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в сообщении.
Так, 26 дронов ликвидировали в Белгородской области, 22 – в Брянской, 21 – в Курской, 16 – в Ростовской. При этом семь беспилотников сбили над Астраханской областью, шесть – над Саратовской, четыре – над Воронежской.
Накануне силы ПВО ликвидировали шесть украинских беспилотников над Крымом, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Артистам выгоднее: Что изменит новый стандарт сертификации музыки
- В Воронежской области из-за БПЛА повреждены резервуары с топливом
- В Финляндии заявили, что не готовы предоставить Киеву гарантии безопасности
- Над Россией уничтожили 102 украинских БПЛА
- Голикова назвала самые востребованные профессии ближайших лет
- Хакеры назвали боевиков ВСУ, атаковавших танкеры в Черном море
- СМИ: Думская кампания-2026 будет зависеть от завершения или продолжения СВО
- Ушаков сообщил, что делегация США обещала не ехать в Киев после встречи с Путиным
- Скончалась четвертая жена Михаила Ефремова Ксения Качалина
- СМИ: Конфликт банков с маркетплейсами заставил ЦБ прислушаться
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru