СМИ: Думская кампания-2026 будет зависеть от завершения или продолжения СВО
Партийная повестка на выборах-2026 будет напрямую зависеть от завершения или продолжения специальной военной операции и эффективности противодействия санкциям, сообщает «Коммерсант».
Как заявил начальник управления президента по мониторингу социальных процессов Александр Харичев, еще одним ключевым фактором кампании станут усилия ЦИК по увеличению явки избирателей. Комментируя текущие рейтинги, Харичев сослался на данные ФОМ и ВЦИОМа, оговорившись, что социологи не всегда точно предсказывают итоги голосования.
Он отметил, что ЛДПР и КПРФ идут «ноздря в ноздрю», и у коммунистов впервые появляется «здорвая конкуренция» за второе место. Слабым местом либерал-демократов, по его мнению, является отсутствие ярких кандидатов в одномандатниках. Совокупный рейтинг малых партий оценивается примерно в 10%.
Ранее стало известно, что экс-боец ММА, депутат курултая Башкортостана Джефф Монсон планирует в следующем году участвовать в выборах депутатов Госдумы в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
