«Прагматичный курс на сотрудничество». Блинкен и Лавров провели первую встречу

Предстоящая встреча президентов России и США будет проходить на фоне обострения до предела отношений двух государств, указали в интервью НСН политологи.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в исландской столице Рейкьявике для «проверки предложения о более стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой».

Дипломат считает, что есть много сфер, в которых интересы обеих держав совпадают, и Соединённые Штаты планируют увеличивать взаимодействие на основании этих интересов. Как уточнил Блинкен, Москва и Вашингтон заинтересованы в борьбе с COVID-19, потеплением климата, в нормализацией ситуации с атомными программами Ирана и КНДР, в решении проблем в Афганистане.

Сергей Лавров и Энтони Блинкен провели первую встречу, на которой, в частности, обсуждали председательство РФ в Арктическом совете. Также Блинкен, как сказал пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс, озвучил «глубокую обеспокоенность» относительно российских военных учений вокруг Украины, здоровья заключенного Алексея Навального и «репрессий в отношении оппозиционных организаций». Россия в прошлом отвергала претензии США по этим вопросам.

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Встреча представителей дипведомств проходила на фоне денонасации Россией Договора по открытому небу. Политолог Алексей Мартынов заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что такое решение Москвы приблизило «полночь мира».

«Те самые знаменитые "часы апокалипсиса" в Чикагском университете приблизились еще больше к полуночи после расторжения договора. Россия из него вышла вслед за США. Американцы не оставили России никакого выбора. Наша страна дала приличное время на пересмотр решения, которое было принято при Трампе. У Байдена была возможность, не теряя лица, отказаться от этого решения . Это могло бы быть одной из точек соприкосновения в предстоящем диалоге Путина и Байдена», - рассказал Мартынов.

Белый дом ожидает, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в предстоящие недели.

На пресс-конференции в НСН американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что потенциальные переговоры лидеров двух сверхдержав будут проходить на фоне обострения до максимума отношений между США и России.

«Очевидно, что после скандального интервью Байдена договариваться невозможно даже там, где существуют взаимные интересы. Потому что договариваться можно на основе взаимного уважения. Вашингтон держит прагматичный курс. Этот курс заключается в том, что США должны договариваться с Россией только в тех сферах, которые представляют интерес для них», - отметил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о деталях возможной встречи Владимира Путина с президентом США Джо Байденом журналистам сообщат сразу, «как только что-то появится», сообщает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости / МИД РФ
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