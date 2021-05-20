«Прагматичный курс на сотрудничество». Блинкен и Лавров провели первую встречу

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в исландской столице Рейкьявике для «проверки предложения о более стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой».

Дипломат считает, что есть много сфер, в которых интересы обеих держав совпадают, и Соединённые Штаты планируют увеличивать взаимодействие на основании этих интересов. Как уточнил Блинкен, Москва и Вашингтон заинтересованы в борьбе с COVID-19, потеплением климата, в нормализацией ситуации с атомными программами Ирана и КНДР, в решении проблем в Афганистане.

Сергей Лавров и Энтони Блинкен провели первую встречу, на которой, в частности, обсуждали председательство РФ в Арктическом совете. Также Блинкен, как сказал пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс, озвучил «глубокую обеспокоенность» относительно российских военных учений вокруг Украины, здоровья заключенного Алексея Навального и «репрессий в отношении оппозиционных организаций». Россия в прошлом отвергала претензии США по этим вопросам.