«Откат, а не шизофрения». Американист об истинном смысле звонка Байдена Путину

По его мнению, у Вашингтона сейчас две цели в отношении России.

«Первая заключается в том, чтобы форсировать политику сдерживания, увеличивать давление на Россию. А вторая, как ни парадоксально это звучит, - это прагматичный курс. Этот курс заключается в том, что США должны договариваться с Россией только в тех сферах, которые представляют интерес для них», - пояснил американист.

Он отметил, что звонок Байдена Путину сначала был интерпретирован в России как желание президента США улучшить отношения между двумя странами, а потом, когда пошел очередной пакет санкций, в Москве стали говорить, что Байден болеет шизофренией и не понимает, что делает.

«А это, на самом деле, сдерживание и параллельно ему диалог. Поэтому никакой шизофрении в подходе Байдена нет, здесь все прекрасно соотносится», - считает Блохин.

В марте Байден в интервью утвердительно ответил на вопрос, считает ли Путина «убийцей», а потом не извинился и дал понять, что не сожалеет о сказанном. Кремль, а сразу за этим и вся российская политическая общественность тогда восприняли слова Байдена о Путине как личное оскорбление.

13 апреля Байден позвонил Путину и предложил ему лично встретиться в третьей стране. В пресс-службе Белого дома пояснили, что президент США пригласил российского лидера на саммит по климату в Вашингтоне в период 22-23 апреля. Однако уточнили, что встреча пройдет в виртуальном формате с участием 40 мировых лидеров, в том числе Путина.

