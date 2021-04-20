«Откат, а не шизофрения». Американист об истинном смысле звонка Байдена Путину
Действия президента США Джо Байдена не являются «шизофренией», а его звонок российскому коллеге Владимиру Путину был продиктован желанием «откатить» отношения двух стран на уровень, предшествовавший скандальному интервью, заявил на пресс-конференции в НСН американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Президент США Джо Байден пытался телефонным звонком Владимиру Путину вернуть отношения двух стран на уровень, предшествовавший скандальному интервью, заявил на пресс-конференции в НСН американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
«Очевидно, что после скандального интервью Байдена договариваться невозможно даже там, где существуют взаимные интересы. Потому что договариваться можно на основе взаимного уважения. Поэтому Байден и позвонил Путину, чтобы «откатить» российско-американские отношения на уровень, который был до этого интервью», - отметил он.
По его мнению, у Вашингтона сейчас две цели в отношении России.
«Первая заключается в том, чтобы форсировать политику сдерживания, увеличивать давление на Россию. А вторая, как ни парадоксально это звучит, - это прагматичный курс. Этот курс заключается в том, что США должны договариваться с Россией только в тех сферах, которые представляют интерес для них», - пояснил американист.
Он отметил, что звонок Байдена Путину сначала был интерпретирован в России как желание президента США улучшить отношения между двумя странами, а потом, когда пошел очередной пакет санкций, в Москве стали говорить, что Байден болеет шизофренией и не понимает, что делает.
«А это, на самом деле, сдерживание и параллельно ему диалог. Поэтому никакой шизофрении в подходе Байдена нет, здесь все прекрасно соотносится», - считает Блохин.
В марте Байден в интервью утвердительно ответил на вопрос, считает ли Путина «убийцей», а потом не извинился и дал понять, что не сожалеет о сказанном. Кремль, а сразу за этим и вся российская политическая общественность тогда восприняли слова Байдена о Путине как личное оскорбление.
13 апреля Байден позвонил Путину и предложил ему лично встретиться в третьей стране. В пресс-службе Белого дома пояснили, что президент США пригласил российского лидера на саммит по климату в Вашингтоне в период 22-23 апреля. Однако уточнили, что встреча пройдет в виртуальном формате с участием 40 мировых лидеров, в том числе Путина.
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