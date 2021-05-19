В России обвинили США в шизофрении из-за Договора открытого неба

Американцы вынудили Россию выйти из Договора по открытому небу (ДОН), и теперь мир стал ещё ближе к катастрофе, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Алексей Мартынов. Госдума денонсировала соглашение 19 мая, так и не дождавшись, пока Вашингтон одумается.



«Денонсация этого договора приближает "полночь мира". Сегодня те самые знаменитые "часы апокалипсиса" в чикагском университете приблизились еще больше к полуночи после расторжения договора. Россия из него вышла вслед за США. Американцы не оставили России никакого выбора. Наша страна дала приличное время на пересмотр решения, которое было принято при Трампе. У Байдена была возможность, не теряя лица, отказаться от этого решения администрации Трампа. Это могло бы быть одной из точек соприкосновения в предстоящем диалоге Путина и Байдена», - рассказал Мартынов.

Политолог уверен, что американцы ведут себя нелогично. По его мнению, представители США часто совершают противоречивые действия.

«С одной стороны, они сами хотят диалога, сами просят эту встречу на высшем уровне в июне. С другой – стремительно вычеркивают возможные точки соприкосновения и темы для консенсуса. Это какое-то нелогичное поведение страны-шизофреника! Американцам можно было, сохранив лицо, не отступив от антироссийской риторики, какое-то общее решение найти. Но им то ли мозгов не хватило, то ли чего другого»,- добавил Мартынов.

Ранее стало известно, почему Россия решила выйти из ДОН.

