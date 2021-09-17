Иначе - катастрофа? Зачем «ястреб» Нуланд летит в Россию
Москва принимала и более неприятных ей персонажей, напомнил НСН американист Константин Блохин.
Москва осознает важность взаимодействия с США по ряду глобальных вопросов и готова к диалогу с «персонами», которые не питают симпатий к России. Об этом в эфире НСН заявил американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Ранее стало известно, что Россия и США согласовывают возможность прибытия заместителя американского госсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд в Москву. Ее визит может состояться даже несмотря на то, что она находится в «черных списках» российских властей — ей запрещен въезд на территорию РФ.
«Дипломатия – это вещь сугубо прагматичная, реалистичная, и понятно, что времена меняются, меняются отношения к тем или иным персонам. Как Черчилль сказал, у Англии нет постоянных врагов, а есть постоянные интересы. Очевидно, что Нуланд – персона, которая не симпатизирует России, которая является ястребом, которая пытается проводить агрессивную внешнюю политику, которая связана с неоконсервативными кругами в США, она замужем за апологетом идеи американского доминирования. Но она сейчас заместитель госсекретаря, и, так или иначе, нам взаимодействовать с Соединенными Штатами необходимо, и мы взаимодействуем», - рассказал он.
Блохин напомнил, что российская сторона принимала в Москве и Джона Болтона – советника США при Дональде Трампе – который, в свою очередь, не скрывал своих антироссийских настроений.
«Понятно, что, хотим или не хотим – глобальные проблемы человечества все равно без взаимодействия не решить, все равно приходится сотрудничать. Вот, например, Болтон ведь тоже в Москву приезжал при Трампе, а по своим взглядам Болтон еще более радикален. Болтон тоже не особо друг России, и таких там масса, десятки политиков, но мы с ними сотрудничаем, не называем их врагами, называем их заокеанскими партнерами. Но взаимодействовать надо, чтобы, по крайней мере, не допустить какой-либо катастрофы», - объяснил собеседник НСН.
При этом Блохин отметил, что на данный момент неизвестно, почему Вашингтон решил послать на переговоры Нуланд, возможно, замгоссекретаря сама изъявила желание посетить Москву.
Ранее востоковед Николай Вавилов рассказал НСН, почему американцы не смогли согласовать очный саммит Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином.
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