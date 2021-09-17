Иначе - катастрофа? Зачем «ястреб» Нуланд летит в Россию

Москва осознает важность взаимодействия с США по ряду глобальных вопросов и готова к диалогу с «персонами», которые не питают симпатий к России. Об этом в эфире НСН заявил американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Ранее стало известно, что Россия и США согласовывают возможность прибытия заместителя американского госсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд в Москву. Ее визит может состояться даже несмотря на то, что она находится в «черных списках» российских властей — ей запрещен въезд на территорию РФ.

«Дипломатия – это вещь сугубо прагматичная, реалистичная, и понятно, что времена меняются, меняются отношения к тем или иным персонам. Как Черчилль сказал, у Англии нет постоянных врагов, а есть постоянные интересы. Очевидно, что Нуланд – персона, которая не симпатизирует России, которая является ястребом, которая пытается проводить агрессивную внешнюю политику, которая связана с неоконсервативными кругами в США, она замужем за апологетом идеи американского доминирования. Но она сейчас заместитель госсекретаря, и, так или иначе, нам взаимодействовать с Соединенными Штатами необходимо, и мы взаимодействуем», - рассказал он.