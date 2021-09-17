СМИ сообщили о подготовке визита замгоссекретаря США Нуланд в Россию
Россия и США согласовывают возможность визита в Москву заместителя госсекретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Виктории Нуланд. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на дипломатические источники в Москве и Вашингтоне.
По данным издания, предполагается, что Нуланд прибудет в Россию в ноябре.
«Визит обсуждается... До конкретики по собеседникам пока дело не дошло», — отметил собеседник «Коммерсанта».
При этом замгоссекретаря находится в черном списке российских властей, созданном в ответ на санкционные списки США. В 2019 году Нуланд отказали в выдаче российской визы, необходимой дипломату для посещения в Москве конференции, организованной Российским советом по международным делам, Немецким обществом внешней политики и Школой перспективных международных исследований университета Джонса Хопкинса.
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