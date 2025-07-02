СМИ: Paramount выплатит Трампу $16 млн из-за интервью с Харрис

Компания Paramount согласилась на урегулирование иска президента США Дональда Трампа против телеканала CBS, принадлежащего ей, и выплату политику из-за интервью с бывшим американским вице-президентом Камалой Харрис. Об этом пишет New York Times со ссылкой на заявление вещателя.

Ранее Трамп подал в суд на CBS News. В иске на $10 млрд политик отметил, что канал отредактировал интервью Харрис, скрыв ее «плохой и некомпетентный» ответ, отказался опубликовать неотредактированную версию беседы и тем самым вмешался в выборы в США. Затем Трамп увеличил сумму требований до $20 млрд. По данным СМИ, медиатор предложил урегулировать спор, договорившись о компенсации в $20 млн.

«Paramount согласилась выплатить... Трампу 16 миллионов долларов, чтобы урегулировать его иск в связи с тем, что интервью [Камалы Харрис] в программе 60 Minutes на телеканале CBS было отредактировано», - отмечает New York Times.

Также вещатель согласился обнародовать расшифровки интервью с кандидатами на пост президента Соединенных Штатов, в том числе бывшим главой государства Джо Байденом.

В 2024 году Дональд Трамп подал в суд на телекомпанию ABC и ее ведущего Джорджа Стефанопулоса из-за озвученных обвинений в изнасиловании писательницы Элизабет Джин Кэрролл. Позже вещатель согласился выплатить политику $15 млн для урегулирования дела о защите чести и достоинства в досудебном порядке, напоминает RT.

