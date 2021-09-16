«Назло маме отморожу уши». Политолог указал на взаимные интересы России и ЕС
Глеб Кузнецов заявил НСН, что Россия не должна обращать внимание на «коллективные вопли» из Евросоюза.
В преддверии выборов в Государственную Думу некоторые страны Евросоюза заявили, что заранее хотят подготовиться к непризнанию итогов голосования, если его сочтут «нечестным и проведенным с нарушением демократических принципов». Политолог Глеб Кузнецов заявил НСН, что России не нужно обращать внимание на эти «громкие» заявления, поскольку они не несут практически никакой угрозы.
«Я бы не драматизировал эту прибалтийско-польскую истерику, которую устроили Чехия, Прибалтика, Польша. Традиционно крупные страны, например, Германия, Италия, послушав коллективные вопли Эстонии, принимают более взвешенное решение», - уверен он.
Кузнецов считает, что России не нужно портить отношения с ЕС, ведь из них можно извлечь экономическую выгоду.
«Настоящей проблемой ЕС является цена на газ и электричество, которая быстро растет. Поверьте, для них сейчас это важнее, чем наши выборы. Нам нужно вести себя взвешенно и сдержанно. Есть политические интересы, есть экономические интересы. Не только ЕС зависит от наших энергоносителей, но и мы зависим от того, будет ли Евросоюз покупать то, что мы им предлагаем. Зачем мы, в конце концов, "Северный поток" строим? Нужно четко разделить экономику и политику. "Назло маме отморожу уши" работает в обоих направлениях», - заявил Кузнецов.
По словам политолога, России не стоит переживать из-за введения новых санкций.
«Надо понимать специфику Европарламента. Нельзя воспринимать всерьез их заявления, поскольку это пустой орган. Их работа – всех учить жизни вместо того, чтобы заниматься проблемами, связанными с ростом цен на отопление в странах ЕС. Они пытаются управлять миром. Между резолюциями группы Европарламента и какими-то реальными решениями – огромная дистанция. Мы знаем, как выглядит Европарламент. Это похоже на киноэпопею «Звездные войны». Тысячи людей сидят в огромном зале и вопят. Вот это Европарламент. Прямого действия заявления депутатов из Польши и Эстонии не имеют, но являются отражением определенной негативной повестки вокруг России», - отметил политолог.
Ранее Европарламент согласовал доклад об ужесточении политики в отношении России.
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