«Назло маме отморожу уши». Политолог указал на взаимные интересы России и ЕС

Кузнецов считает, что России не нужно портить отношения с ЕС, ведь из них можно извлечь экономическую выгоду.

«Настоящей проблемой ЕС является цена на газ и электричество, которая быстро растет. Поверьте, для них сейчас это важнее, чем наши выборы. Нам нужно вести себя взвешенно и сдержанно. Есть политические интересы, есть экономические интересы. Не только ЕС зависит от наших энергоносителей, но и мы зависим от того, будет ли Евросоюз покупать то, что мы им предлагаем. Зачем мы, в конце концов, "Северный поток" строим? Нужно четко разделить экономику и политику. "Назло маме отморожу уши" работает в обоих направлениях», - заявил Кузнецов.

По словам политолога, России не стоит переживать из-за введения новых санкций.

«Надо понимать специфику Европарламента. Нельзя воспринимать всерьез их заявления, поскольку это пустой орган. Их работа – всех учить жизни вместо того, чтобы заниматься проблемами, связанными с ростом цен на отопление в странах ЕС. Они пытаются управлять миром. Между резолюциями группы Европарламента и какими-то реальными решениями – огромная дистанция. Мы знаем, как выглядит Европарламент. Это похоже на киноэпопею «Звездные войны». Тысячи людей сидят в огромном зале и вопят. Вот это Европарламент. Прямого действия заявления депутатов из Польши и Эстонии не имеют, но являются отражением определенной негативной повестки вокруг России», - отметил политолог.

Ранее Европарламент согласовал доклад об ужесточении политики в отношении России.

