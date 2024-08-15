Пентагон: США считают ЗРС С-400 и другие элементы ПРО России наиболее передовыми
Зенитная ракетная система С-400 и другие компоненты российской системы противоракетной обороны продолжают оставаться одними из самых современных в мире. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на доклад Пентагона.
В ведомстве подчеркнули, что Россия продолжает использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для воздушного наблюдения и сбора информации о фронтовой обстановке.
С-400 «Триумф» — это зенитная ракетная система большой и средней дальности от концерна ПВО «Алмаз-Антей». Она предназначена для перехвата воздушных целей и уничтожения средств воздушно-космического нападения.
Комплекс может поражать аэродинамические цели на дистанциях до 400 км и баллистические цели на дальности до 60 км. Радиолокационные средства обнаруживают объекты на расстоянии до 600 км, а ракеты — на высотах до 27 км для аэродинамических целей и до 25 км для баллистических, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru