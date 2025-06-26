Эрдоган: Вопрос с российскими С-400 закрыт

Об этом он заявил после переговоров с коллегой из США Дональдом Трампом. По словам лидера Турции, эта тема в ходе беседы не поднималась, поскольку «это уже решенное дело». С Трампом обсуждался вопрос с американскими истребителями F-35. Анкара уже внесла в проект по созданию самолета около 1,3-1,4 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что ФРГ может разорвать договор с США о покупке истребителей F-35A, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

