Эрдоган: Вопрос с российскими С-400 закрыт
Вопрос с поставками в Турцию комплексов противовоздушной обороны С-400 российского производства закрыт, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Об этом он заявил после переговоров с коллегой из США Дональдом Трампом. По словам лидера Турции, эта тема в ходе беседы не поднималась, поскольку «это уже решенное дело». С Трампом обсуждался вопрос с американскими истребителями F-35. Анкара уже внесла в проект по созданию самолета около 1,3-1,4 миллиарда долларов.
Ранее стало известно, что ФРГ может разорвать договор с США о покупке истребителей F-35A, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru