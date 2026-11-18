«Прежде всего Украина», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Представитель Кремля добавил, что если у лидеров будет время, то они также «обменяются мнениями по Ирану».

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что во время саммита АТЭС в китайском Шеньчжене Владимир Путин и Дональд Трамп проведут несколько бесед, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

