«Прежде всего Украина»: Песков рассказал, что Путин и Трамп обсудят в КНР
Темой кратких контактов президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Шэньчжене 18 ноября станут текущие вопросы. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Прежде всего Украина», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Представитель Кремля добавил, что если у лидеров будет время, то они также «обменяются мнениями по Ирану».
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что во время саммита АТЭС в китайском Шеньчжене Владимир Путин и Дональд Трамп проведут несколько бесед, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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