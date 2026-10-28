Эксперт объяснил, почему Европу пугает возможная встреча Путина, Си и Трампа
Председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства», эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин в беседе с ОТР заявил, что в условиях формирования многополярного мира Россия, США и Китай могут создать треугольник, который разграничит сферы влияния.
По его мнению, КНР сосредоточится на Юго-Восточной Азии, Штаты — на Латинской Америке и Ближнем Востоке, а РФ — на постсоветском и евразийском пространствах.
При таком раскладе ЕС и Киев останутся за бортом. Европа уже не является полноценным центром цивилизации, как бы ей этого ни хотелось, на фоне внутреннего кризиса, деградации и развала, уверен эксперт.
Ее пугает и поведение Дональда Трампа. Инициатива по дизельной сделке, предложение снять санкции с Москвы, возобновление работы американских компаний на Сахалине и Дальнем Востоке — это тревожные сигналы для Брюсселя.
Самонкин считает, что судьба Европы, Киева и НАТО малоинтересны для лидера США. Ему нужно разграничить сферы влияния и договориться с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином о новых красных линиях. На встрече могут обсуждаться Ближний Восток, Украина и возможные трехсторонние гарантии безопасности.
Специалист напомнил, что в 2022-м североатлантический альянс отказался исполнять гарантии о нерасширении и неиспользовании Киева в своих целях, когда у власти в США были демократы.
Недавно помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что КНР уже готовит возможную встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина.
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