Эксперт объяснил, почему Европу пугает возможная встреча Путина, Си и Трампа

По его мнению, КНР сосредоточится на Юго-Восточной Азии, Штаты — на Латинской Америке и Ближнем Востоке, а РФ — на постсоветском и евразийском пространствах.



При таком раскладе ЕС и Киев останутся за бортом. Европа уже не является полноценным центром цивилизации, как бы ей этого ни хотелось, на фоне внутреннего кризиса, деградации и развала, уверен эксперт.



Ее пугает и поведение Дональда Трампа. Инициатива по дизельной сделке, предложение снять санкции с Москвы, возобновление работы американских компаний на Сахалине и Дальнем Востоке — это тревожные сигналы для Брюсселя.



Самонкин считает, что судьба Европы, Киева и НАТО малоинтересны для лидера США. Ему нужно разграничить сферы влияния и договориться с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином о новых красных линиях. На встрече могут обсуждаться Ближний Восток, Украина и возможные трехсторонние гарантии безопасности.



Специалист напомнил, что в 2022-м североатлантический альянс отказался исполнять гарантии о нерасширении и неиспользовании Киева в своих целях, когда у власти в США были демократы.



Недавно помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что КНР уже готовит возможную встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина.

