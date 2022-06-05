Потеря государственности. В России рассказали о будущем Украины из-за получения дальнобойных ракет
Поставки Украине дальнобойных ракет со стороны Запада вынудят Россию к однозначным действиям, считают политики и политологи.
Российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ сделает выводы, если Украина получит от Запада ракеты дальнего действия, и начнет «наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим». Об этом президент РФ сказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия1».
По мнению экс-руководителя спецслужбы «Натив» Якова Кедми, Киев в скором времени получит реактивные системы залпового огня (РСЗО), позволяющие наносить удары по объектам на удалении в 300 км. Таким образом, под угрозой ударов со стороны ВСУ окажутся ЛДНР, Запорожье, Херсон Крым, а также приграничные с Украиной регионы России, заявил Кедми в эфире ток-шоу на телеканале «Россия 1».
По словам израильского эксперта, государство и армия существуют, чтобы защищать граждан. И Россия сделает это. Как подчеркнул Кедми, только российское командование будет решать, где именно будет уничтожено западное оружие – не территории Украины или иной страны.
Российский сенатор Владимир Джабаров в разговоре с Lenta.ru назвал потенциальные цели России на Украине, если Киев получит от Запада дальнобойные ракеты. назвал.
«Есть цели на Украине, которые мы пока щадим и не трогаем? Та же столица Украины. Если такие ракеты появятся у украинской армии, у нас просто не останется выхода. [Россия будет] наносить жесткие удары, которые могут потрясти всю эту республику. Пусть они задумаются, на что они идут, чем они рискуют. По сути, они рискуют своей государственностью», — заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Джабаров.
Ранее Хью де Сантис, курировавший в госдепартаменте США вопросы НАТО и контроля над вооружениями при администрации Рональда Рейгана, заявил журналу National Interest, что страны Североатлантического альянса должны ограничить поставки военной помощи Украине, используя это как рычаг, чтобы побудить Киев сесть за стол переговоров с Москвой в целях урегулирования конфликта.
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