По мнению экс-руководителя спецслужбы «Натив» Якова Кедми, Киев в скором времени получит реактивные системы залпового огня (РСЗО), позволяющие наносить удары по объектам на удалении в 300 км. Таким образом, под угрозой ударов со стороны ВСУ окажутся ЛДНР, Запорожье, Херсон Крым, а также приграничные с Украиной регионы России, заявил Кедми в эфире ток-шоу на телеканале «Россия 1».

По словам израильского эксперта, государство и армия существуют, чтобы защищать граждан. И Россия сделает это. Как подчеркнул Кедми, только российское командование будет решать, где именно будет уничтожено западное оружие – не территории Украины или иной страны.