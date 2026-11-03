Якубович объяснил, почему не может сбрить усы

В шоу «Кстати» народный артист РФ пояснил, что в документе «обтекаемо написано», что он не имеет права менять внешность.

«Вставлять третий глаз там или ещё что-то», — пошутил телеведущий.

Он добавил, что если ему требуется изменить внешность, например, для съёмок в кино, то на помощь приходит грим.

Ранее Якубович заявил, что будет работать в «Поле чудес» до тех пор, пока программа будет нравиться зрителям и приносить успех вещателю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

