Якубович объяснил, почему не может сбрить усы

Бессменный ведущий ТВ-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович заявил, что сбрить усы ему запрещают условия контракта с «Первым каналом».

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В шоу «Кстати» народный артист РФ пояснил, что в документе «обтекаемо написано», что он не имеет права менять внешность.

«Вставлять третий глаз там или ещё что-то», — пошутил телеведущий.

Он добавил, что если ему требуется изменить внешность, например, для съёмок в кино, то на помощь приходит грим.

Ранее Якубович заявил, что будет работать в «Поле чудес» до тех пор, пока программа будет нравиться зрителям и приносить успех вещателю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Карпухин
ТЕГИ:Первый КаналКонтрактыКультураТелеведущийЛеонид Якубович

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