Дмитриев: Европе нужен российский газ для выживания

Европа нуждается в российском газе для выживания. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Финский политик заявил о «евросуициде» из-за отказа от российского газа

Он уверен, что неспособность отказаться от губительной идеологии экс-президента США Джо Байдена подрывает экономическое благополучие той же Германии. Так глава РФПИ прокомментировал пост замруководителя фракции АдГ в бундестаге Маркуса Фронмайера.

Ранее немецкий политик говорил, что из-за идеологизированной политики канцлера Фридриха Мерца жители ФРГ столкнулись с рекордно высокими ценами на энергоносители, хотя Москва предлагает поставки голубого топлива по доступным ценам.

На днях в Госдуме заявили, что тема возобновления поставок газа в Европу обсуждается.

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ФОТО: РИА Новости
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