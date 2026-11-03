Он уверен, что неспособность отказаться от губительной идеологии экс-президента США Джо Байдена подрывает экономическое благополучие той же Германии. Так глава РФПИ прокомментировал пост замруководителя фракции АдГ в бундестаге Маркуса Фронмайера.



Ранее немецкий политик говорил, что из-за идеологизированной политики канцлера Фридриха Мерца жители ФРГ столкнулись с рекордно высокими ценами на энергоносители, хотя Москва предлагает поставки голубого топлива по доступным ценам.



На днях в Госдуме заявили, что тема возобновления поставок газа в Европу обсуждается.

