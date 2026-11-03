Дмитриев: Европе нужен российский газ для выживания
Европа нуждается в российском газе для выживания. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.
Он уверен, что неспособность отказаться от губительной идеологии экс-президента США Джо Байдена подрывает экономическое благополучие той же Германии. Так глава РФПИ прокомментировал пост замруководителя фракции АдГ в бундестаге Маркуса Фронмайера.
Ранее немецкий политик говорил, что из-за идеологизированной политики канцлера Фридриха Мерца жители ФРГ столкнулись с рекордно высокими ценами на энергоносители, хотя Москва предлагает поставки голубого топлива по доступным ценам.
На днях в Госдуме заявили, что тема возобновления поставок газа в Европу обсуждается.
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