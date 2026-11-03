Успешно лечится: Мясников успокоил женщин из-за статистики по раку шейки матки
Рак шейки матки – это не тот случай, когда медицина бессильна, заявил Александр Мясников.
Несмотря на неутешительные глобальные прогнозы, в России умеют лечить рак шейки матки на ранней стадии, а средства диагностики – позволяют его своевременно выявлять, рассказал НСН врач и телеведущий Александр Мясников.
Международный проект Global Burden of Disease прогнозирует увеличение количества смертей от рака шейки матки на 39% к 2050 году, пишут «Известия» со ссылкой на научный журнал Nature Medicine. Исследователи отмечают, что наиболее тяжелая ситуация сохранится в странах с низким уровнем дохода. В 2023 году в мире было зарегистрировано 887 тыс. новых случаев рака шейки матки и 369 тыс. смертей от этого заболевания. Впрочем, по мнению Александра Мясникова, переносить всемирный прогноз на Россию было бы некорректно.
«Рак шейки матки — заболевание, которое мы в значительной степени умеем предупреждать. Однако доступность вакцинации, скрининга и своевременного лечения в разных странах совершенно разная. В бедных странах женщины нередко обращаются к врачу уже с распространённой опухолью. В России ежегодно выявляется около 16 тысяч случаев рака шейки матки. По данным за 2025 год, зарегистрировано около 15,7 тысячи случаев без учёта посмертно выявленных. Это примерно соответствует показателям предыдущего года. Поэтому автоматически переносить глобальный прогноз на Россию неправильно. И я категорически не согласен с утверждением, что это один из самых трудноизлечимых видов рака. Наоборот! При ранней диагностике он весьма успешно лечится. Более того, это один из немногих видов злокачественных опухолей, основную причину возникновения которых мы точно знаем и против которых существует эффективная вакцина», – рассказал Мясников.
По словам эксперта, практически все случаи рака шейки матки связаны с вирусом папилломы человека, ВПЧ, и прежде всего с его высокоонкогенными типами 16 и 18.
«Вирус передаётся преимущественно половым путём и чрезвычайно распространён. Большинство людей встречаются с ним в течение жизни. Но это совершенно не означает, что каждый инфицированный заболеет раком. У подавляющего большинства иммунная система самостоятельно справляется с инфекцией. Опасность возникает тогда, когда вирус сохраняется в организме годами, вызывая последовательные изменения клеток шейки матки. От заражения до возникновения злокачественной опухоли обычно проходят многие годы, иногда десятилетия», – отметил Мясников.
Собеседник НСН добавил, что в России примерно две трети пациенток получают диагноз на первой-второй стадии. А сам рак шейки матки – не тот случай, когда медицина бессильна.
«У нас уже есть эффективная вакцина, доступные методы выявления предраковых изменений и достаточно эффективное лечение ранних стадий. Вопрос в том, чтобы всё это своевременно доходило до женщин. И если к 2050 году число смертей действительно вырастет почти на 40%, это будет в значительной степени свидетельствовать не о бессилии медицины, а о недостаточном использовании уже имеющихся возможностей профилактики и лечения», – уверен Мясников.
Ранее академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал НСН об основных причинах онкологических заболеваний, а также о том, как их предотвратить.
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