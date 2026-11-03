«Рак шейки матки — заболевание, которое мы в значительной степени умеем предупреждать. Однако доступность вакцинации, скрининга и своевременного лечения в разных странах совершенно разная. В бедных странах женщины нередко обращаются к врачу уже с распространённой опухолью. В России ежегодно выявляется около 16 тысяч случаев рака шейки матки. По данным за 2025 год, зарегистрировано около 15,7 тысячи случаев без учёта посмертно выявленных. Это примерно соответствует показателям предыдущего года. Поэтому автоматически переносить глобальный прогноз на Россию неправильно. И я категорически не согласен с утверждением, что это один из самых трудноизлечимых видов рака. Наоборот! При ранней диагностике он весьма успешно лечится. Более того, это один из немногих видов злокачественных опухолей, основную причину возникновения которых мы точно знаем и против которых существует эффективная вакцина», – рассказал Мясников.

По словам эксперта, практически все случаи рака шейки матки связаны с вирусом папилломы человека, ВПЧ, и прежде всего с его высокоонкогенными типами 16 и 18.

«Вирус передаётся преимущественно половым путём и чрезвычайно распространён. Большинство людей встречаются с ним в течение жизни. Но это совершенно не означает, что каждый инфицированный заболеет раком. У подавляющего большинства иммунная система самостоятельно справляется с инфекцией. Опасность возникает тогда, когда вирус сохраняется в организме годами, вызывая последовательные изменения клеток шейки матки. От заражения до возникновения злокачественной опухоли обычно проходят многие годы, иногда десятилетия», – отметил Мясников.

Собеседник НСН добавил, что в России примерно две трети пациенток получают диагноз на первой-второй стадии. А сам рак шейки матки – не тот случай, когда медицина бессильна.