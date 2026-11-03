Эксперт оценила перспективы возвращения IKEA в Россию

По ее мнению, возвращение возможно в будущем, но в ближайшие год-два — вряд ли. Организация не объявляла о планах возобновить работу и не называла сроков.



IKEA ушла с отечественного рынка в 2022-м, а к концу 2024-го распродала почти всю инфраструктуру: производственные предприятия, торговые центры «Мега», распределительный центр в Подмосковье и другие объекты. Для возвращения ей пришлось бы заново выстраивать поставки, логистику, торговую сеть и обслуживание клиентов.



Продление регистрации товарного знака специалист связывает с защитой бренда от подделок и незаконного использования. Это обычная практика международного бизнеса, в том числе для предприятий, которые временно не работают на отдельных рынках.



В июле 2025-го в Ingka Group говорили, что надеются когда-нибудь вернуть IKEA в РФ, но пока не видят для этого предпосылок. По словам Микаллеф, многое зависит от международной обстановки, торговых ограничений и экономической целесообразности. Даже при благоприятных условиях восстановление бизнеса такого масштаба потребует времени и внушительных вложений.



Ранее рассказывали, почему отечественные производители не смогли заменить шведов.

