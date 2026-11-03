Эксперт оценила перспективы возвращения IKEA в Россию
Шведская IKEA продлила на десять лет исключительное право на товарный знак Ikea Family в России — до сентября 2036 года. Многие восприняли это как сигнал скорого возвращения компании, но эксперты связывать эти планы не спешат. Кандидат филологических наук, доцент Финансового университета Лариса Микаллеф уточнила «ФедералПресс», может ли компания вернуться в РФ.
По ее мнению, возвращение возможно в будущем, но в ближайшие год-два — вряд ли. Организация не объявляла о планах возобновить работу и не называла сроков.
IKEA ушла с отечественного рынка в 2022-м, а к концу 2024-го распродала почти всю инфраструктуру: производственные предприятия, торговые центры «Мега», распределительный центр в Подмосковье и другие объекты. Для возвращения ей пришлось бы заново выстраивать поставки, логистику, торговую сеть и обслуживание клиентов.
Продление регистрации товарного знака специалист связывает с защитой бренда от подделок и незаконного использования. Это обычная практика международного бизнеса, в том числе для предприятий, которые временно не работают на отдельных рынках.
В июле 2025-го в Ingka Group говорили, что надеются когда-нибудь вернуть IKEA в РФ, но пока не видят для этого предпосылок. По словам Микаллеф, многое зависит от международной обстановки, торговых ограничений и экономической целесообразности. Даже при благоприятных условиях восстановление бизнеса такого масштаба потребует времени и внушительных вложений.
Ранее рассказывали, почему отечественные производители не смогли заменить шведов.
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