Захарова призвала Сеул отказаться от опасных военных игр и провокаций

Захарова связала нынешнюю дестабилизацию с непрекращающимися крупномасштабными учениями США и Южной Кореи у границы с КНДР. Она считает их провокациями.



Представитель МИД РФ уточнила, что участники отрабатывают превентивные удары, в том числе с использованием ядерного оружия.



Она перечислила октябрьские командно-штабные мероприятия «Айрон мэйс», учения «Хогук», трехсторонние сентябрьские многосферные «Фридом эдж» с участием Сеула, Вашингтона и Токио, плюс тренировки Штатов по воздушному десантированию и совместные военно-воздушные маневры «Фридом флэг». Последние продлятся до 6 ноября.



В МИД считают меры Пхеньяна по укреплению безопасности законными и оправданными, соответствующими праву на самооборону по Уставу ООН. Захарова призвала Сеул прекратить военные игры и провокации, особенно в демилитаризованной зоне.



Ранее писали, что Северная Корея запустила десять ракет в сторону Японского моря.

