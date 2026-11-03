Захарова призвала Сеул отказаться от опасных военных игр и провокаций
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила ситуацию на Корейском полуострове. По ее словам, признаков стабилизации обстановки там пока нет, ситуация, напротив, продолжает обостряться. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.
Захарова связала нынешнюю дестабилизацию с непрекращающимися крупномасштабными учениями США и Южной Кореи у границы с КНДР. Она считает их провокациями.
Представитель МИД РФ уточнила, что участники отрабатывают превентивные удары, в том числе с использованием ядерного оружия.
Она перечислила октябрьские командно-штабные мероприятия «Айрон мэйс», учения «Хогук», трехсторонние сентябрьские многосферные «Фридом эдж» с участием Сеула, Вашингтона и Токио, плюс тренировки Штатов по воздушному десантированию и совместные военно-воздушные маневры «Фридом флэг». Последние продлятся до 6 ноября.
В МИД считают меры Пхеньяна по укреплению безопасности законными и оправданными, соответствующими праву на самооборону по Уставу ООН. Захарова призвала Сеул прекратить военные игры и провокации, особенно в демилитаризованной зоне.
Ранее писали, что Северная Корея запустила десять ракет в сторону Японского моря.
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