США: регулировать дальность стрельбы РСЗО будет Украина

По её словам, предоставление Киеву РСЗО должно помочь Украине «достичь большей точности в поражении враждебных целей, но также и получить артиллерийское вооружение с большей дальностью, чем есть сейчас».

Как напомнила дипломат, правительство США уже подписало акт о предоставлении Украине военной помощи на 700 миллионов долларов, куда входят установки HIMARS.

Тем временем, замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ВС России ударят на поражение в случае атаки с украинской стороны.

