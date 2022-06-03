США: регулировать дальность стрельбы РСЗО будет Украина
Принимать решение о дальности ударов американскими реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS будет командование украинских Вооруженных сил, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на американского посла на Украине Бриджит Бринк.
По её словам, предоставление Киеву РСЗО должно помочь Украине «достичь большей точности в поражении враждебных целей, но также и получить артиллерийское вооружение с большей дальностью, чем есть сейчас».
Как напомнила дипломат, правительство США уже подписало акт о предоставлении Украине военной помощи на 700 миллионов долларов, куда входят установки HIMARS.
Тем временем, замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ВС России ударят на поражение в случае атаки с украинской стороны.
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