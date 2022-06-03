США: регулировать дальность стрельбы РСЗО будет Украина

Принимать решение о дальности ударов американскими реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS будет командование украинских Вооруженных сил, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на американского посла на Украине Бриджит Бринк.

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По её словам, предоставление Киеву РСЗО должно помочь Украине «достичь большей точности в поражении враждебных целей, но также и получить артиллерийское вооружение с большей дальностью, чем есть сейчас».

Как напомнила дипломат, правительство США уже подписало акт о предоставлении Украине военной помощи на 700 миллионов долларов, куда входят установки HIMARS.

Тем временем, замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ВС России ударят на поражение в случае атаки с украинской стороны.

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ФОТО: topwar.ru
ТЕГИ:ОружиеСШАУкраина
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