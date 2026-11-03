Психолог назвала россиянам наивное требование женщин к мужчинам
Психолог Виктория Богунова в разговоре с NEWS.ru заявила, что женщины часто ошибочно полагают, будто мужчины должны решать все их проблемы. Она подчеркнула, что такое поведение может делать партнера всё более раздражительным с каждой новой просьбой.
Специалист объяснила, что просить о помощи естественно, но поддержка предполагает участие самого человека в своей жизни.
Когда мужчина отвечает и за решение, и за результат, ему достается еще и вина за любую неудачу. Со временем просьбы могут вызывать раздражение. За каждой он уже ожидает новую обязанность, от которой невозможно отказаться.
Недавно психолог Богунова развеяла заблуждение женщин о мужчинах.
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