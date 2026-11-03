Психолог назвала россиянам наивное требование женщин к мужчинам

Специалист объяснила, что просить о помощи естественно, но поддержка предполагает участие самого человека в своей жизни.



Когда мужчина отвечает и за решение, и за результат, ему достается еще и вина за любую неудачу. Со временем просьбы могут вызывать раздражение. За каждой он уже ожидает новую обязанность, от которой невозможно отказаться.



Недавно психолог Богунова развеяла заблуждение женщин о мужчинах.

