Смертность от рака шейки матки может вырасти на 39,3% к 2050 году

Международная группа ученых в рамках проекта «Глобальное бремя болезней» оценила ситуацию с раком шейки матки в 204 странах и подготовила прогноз до 2050 года. Результаты разместили в научном журнале Nature Medicine.

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В 2023-м в мире зарегистрировали 887 тыс. новых случаев заболевания и 369 тыс. смертей. В странах с низким доходом оба показателя оказались соответственно более чем в четыре и семь раз выше, чем в государствах с высоким.

С 1990-го по 2023 год глобальный стандартизованный по возрасту показатель заболеваемости оставался относительно стабильным, а смертности снизился на 17,5%.

По прогнозам, к 2050 году стандартизованные показатели по обоим пунктам уменьшатся на 12,5% и 9% по сравнению с 2024-м. Однако абсолютное число случаев заболевания вырастет на 20,2%, а смертей — на 39,3%.

Самые высокие показатели сохранятся в странах с низким уровнем дохода.

Ранее в Минздраве РФ рассказали о новых методах лечения рака.

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ФОТО: РИА Новости
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