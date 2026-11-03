Смертность от рака шейки матки может вырасти на 39,3% к 2050 году

В 2023-м в мире зарегистрировали 887 тыс. новых случаев заболевания и 369 тыс. смертей. В странах с низким доходом оба показателя оказались соответственно более чем в четыре и семь раз выше, чем в государствах с высоким.



С 1990-го по 2023 год глобальный стандартизованный по возрасту показатель заболеваемости оставался относительно стабильным, а смертности снизился на 17,5%.



По прогнозам, к 2050 году стандартизованные показатели по обоим пунктам уменьшатся на 12,5% и 9% по сравнению с 2024-м. Однако абсолютное число случаев заболевания вырастет на 20,2%, а смертей — на 39,3%.



Самые высокие показатели сохранятся в странах с низким уровнем дохода.



Ранее в Минздраве РФ рассказали о новых методах лечения рака.

