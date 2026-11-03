Смертность от рака шейки матки может вырасти на 39,3% к 2050 году
Международная группа ученых в рамках проекта «Глобальное бремя болезней» оценила ситуацию с раком шейки матки в 204 странах и подготовила прогноз до 2050 года. Результаты разместили в научном журнале Nature Medicine.
В 2023-м в мире зарегистрировали 887 тыс. новых случаев заболевания и 369 тыс. смертей. В странах с низким доходом оба показателя оказались соответственно более чем в четыре и семь раз выше, чем в государствах с высоким.
С 1990-го по 2023 год глобальный стандартизованный по возрасту показатель заболеваемости оставался относительно стабильным, а смертности снизился на 17,5%.
По прогнозам, к 2050 году стандартизованные показатели по обоим пунктам уменьшатся на 12,5% и 9% по сравнению с 2024-м. Однако абсолютное число случаев заболевания вырастет на 20,2%, а смертей — на 39,3%.
Самые высокие показатели сохранятся в странах с низким уровнем дохода.
Ранее в Минздраве РФ рассказали о новых методах лечения рака.
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