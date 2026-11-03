МИД: Россия не отказывается от обязательств по предотвращению пыток

По ее словам, Российская Федерация продолжит выполнять соответствующие международные обязательства в этом направлении, несмотря на денонсацию профильного документа 1987 года.



Недавно рассказывали, что Кремль официально вышел из Европейской конвенции по предупреждению пыток. РФ участвовала в ней с 1998-го. Решение вступило в силу с 1 ноября.

