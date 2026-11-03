МИД: Россия не отказывается от обязательств по предотвращению пыток

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что выход Москвы из Конвенции по предупреждению пыток не означает отказа исполнять международные обязательства в этой области. Об этом сообщает RT.

Россия вышла из Европейской конвенции по предупреждению пыток

По ее словам, Российская Федерация продолжит выполнять соответствующие международные обязательства в этом направлении, несмотря на денонсацию профильного документа 1987 года.

Недавно рассказывали, что Кремль официально вышел из Европейской конвенции по предупреждению пыток. РФ участвовала в ней с 1998-го. Решение вступило в силу с 1 ноября.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РоссияМИД РФПытки

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