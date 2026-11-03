Пашинян допустил подачу заявки Армении на вступление в ЕС к 2028 году
Армения может официально подать заявку на вступление в Евросоюз в 2027 или 2028 году. Об этом премьер-министр кавказской республики Никол Пашинян заявил в интервью Euronews на саммите по расширению объединения.
По словам политика, подача заявки к 2028 году — реалистичный сценарий. Он добавил, что правительство намерено дать гражданам возможность самим выбрать путь страны.
Пашинян подчеркнул, что в следующем году Ереван сможет говорить об этом более предметно. Армянский лидер уточнил, что в стране запустили процесс, который приведет ее к окончательному решению о подаче официальной заявки на членство в Евросоюзе.
Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко призывал кавказскую республику не торопиться со вступлением в ЕС и отказом от сотрудничества с ЕАЭС.
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