Постпредство РФ при ЕС прокомментировало новые санкции

Запрет на транзит ряда товаров через территорию России, введенный Европейским союзом в рамках нового пакета антироссийских санкций, наносит вред не столько Москве, сколько международной торговле в целом, сообщило полпредство РФ при Евросоюзе.

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Отмечается, что это попытка оказать давление на торговые связи третьих стран. Создаются искусственные препятствия на пути наиболее оптимальных маршрутов доставки товаров, отмечает полпредство.

Напомним, под ограничения попали «Альфа-банк», «Тинькофф» и «Росбанк». При этом cанкции не увеличат количество заблокированных средств ФНБ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзСанкции Против России
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