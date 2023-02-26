Постпредство РФ при ЕС прокомментировало новые санкции
Запрет на транзит ряда товаров через территорию России, введенный Европейским союзом в рамках нового пакета антироссийских санкций, наносит вред не столько Москве, сколько международной торговле в целом, сообщило полпредство РФ при Евросоюзе.
Отмечается, что это попытка оказать давление на торговые связи третьих стран. Создаются искусственные препятствия на пути наиболее оптимальных маршрутов доставки товаров, отмечает полпредство.
Напомним, под ограничения попали «Альфа-банк», «Тинькофф» и «Росбанк». При этом cанкции не увеличат количество заблокированных средств ФНБ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru