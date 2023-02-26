Эксперт: cанкции не увеличат количество заблокированных средств ФНБ

Она напомнила, что Банк России ранее перестроил свою структуру и отказался от использования валют недружественных стран. По словам эксперта, средства ФНБ фактически являются собственностью кабмина РФ и их планировалось использовать для покрытия дефицита бюджета.

25 февраля Европейский союз ввел санкции, в том числе против Фонда национального благосостояния. Брюссель отмечает, что средства фонда в 2022 году российские власти использовали для покрытия дефицита федерального бюджета во время спецоперации.

Также под санкции попали «Альфа-банк», «Тинькофф» и «Росбанк».

