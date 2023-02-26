Москалькова высказалась о санкциях Евросоюза

Включение в санкции Евросоюза является нарушением Всеобщей декларации прав человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову.

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Так она прокомментировала введенные против нее ограничений. По словам Москальковой, ей отказали в праве лично доносить до европейских омбудсменов правозащитную позицию, бороться за права россиян, что нарушает международные правовые акты о правах человека.

Она отметила, что «гуманитарные мосты сожжены в угоду политической конъюнктуре».

Как сообщалось ранее, после того, как будет введен очередной пакет европейских санкций, половина экспорта из ЕС в Россию окажется под запретом по состоянию на 2021 год.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииТатьяна Москалькова
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