Москалькова высказалась о санкциях Евросоюза
Включение в санкции Евросоюза является нарушением Всеобщей декларации прав человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову.
Так она прокомментировала введенные против нее ограничений. По словам Москальковой, ей отказали в праве лично доносить до европейских омбудсменов правозащитную позицию, бороться за права россиян, что нарушает международные правовые акты о правах человека.
Она отметила, что «гуманитарные мосты сожжены в угоду политической конъюнктуре».
Как сообщалось ранее, после того, как будет введен очередной пакет европейских санкций, половина экспорта из ЕС в Россию окажется под запретом по состоянию на 2021 год.
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