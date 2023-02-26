Москалькова высказалась о санкциях Евросоюза

Так она прокомментировала введенные против нее ограничений. По словам Москальковой, ей отказали в праве лично доносить до европейских омбудсменов правозащитную позицию, бороться за права россиян, что нарушает международные правовые акты о правах человека.

Она отметила, что «гуманитарные мосты сожжены в угоду политической конъюнктуре».

Как сообщалось ранее, после того, как будет введен очередной пакет европейских санкций, половина экспорта из ЕС в Россию окажется под запретом по состоянию на 2021 год.

