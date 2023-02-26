Попавшие под санкции «Альфа-банк», «Тинькофф» и «Росбанк» прокомментировали дальнейшую работу

В «Тинькофф Инвестиции» заявили о переводе активов в другую компанию.

В «Альфа-банке» утверждают, что заметных изменений в работе не будет.

В «Росбанке» говорят, что ограничительные меры со стороны Вашингтона и Брюсселя, не окажут существенного влияния на работу организации.

Как сообщалось ранее, после того, как будет введен очередной пакет европейских санкций, половина экспорта из ЕС в Россию окажется под запретом по состоянию на 2021 год.

