Попавшие под санкции «Альфа-банк», «Тинькофф» и «Росбанк» прокомментировали дальнейшую работу
«Альфа-банк», «Тинькофф-банк» и «Росбанк» продолжат работу в привычном режиме после введения санкций со стороны Европейского союза, сообщает ТАСС.
В «Тинькофф Инвестиции» заявили о переводе активов в другую компанию.
В «Альфа-банке» утверждают, что заметных изменений в работе не будет.
В «Росбанке» говорят, что ограничительные меры со стороны Вашингтона и Брюсселя, не окажут существенного влияния на работу организации.
Как сообщалось ранее, после того, как будет введен очередной пакет европейских санкций, половина экспорта из ЕС в Россию окажется под запретом по состоянию на 2021 год.
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