Попавшие под санкции «Альфа-банк», «Тинькофф» и «Росбанк» прокомментировали дальнейшую работу

«Альфа-банк», «Тинькофф-банк» и «Росбанк» продолжат работу в привычном режиме после введения санкций со стороны Европейского союза, сообщает ТАСС.

Москалькова высказалась о санкциях Евросоюза

В «Тинькофф Инвестиции» заявили о переводе активов в другую компанию.

В «Альфа-банке» утверждают, что заметных изменений в работе не будет.

В «Росбанке» говорят, что ограничительные меры со стороны Вашингтона и Брюсселя, не окажут существенного влияния на работу организации.

Как сообщалось ранее, после того, как будет введен очередной пакет европейских санкций, половина экспорта из ЕС в Россию окажется под запретом по состоянию на 2021 год.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииБанки
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры