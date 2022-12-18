Посол ЦАР в Москве: глава МИД Франции защищается заявлениями о русской пропаганде

Посол Центрально-Африканской Республики в Москве Леон Додону-Пунагаза отреагировал на комментарий министра иностранных дел Франции Катрин Колонны на фотографию записки с угрозами, которую обнаружили на места взрыва в «Русском доме» в ЦАР.

Во Франции заявили о непричастности ко взрыву в Русском доме в ЦАР

По мнению Колонны, это «пропаганда», передает РИА Новости.

«То, что Колонна говорит, что это русская пропаганда, — она защищает себя. Говорит, что Франция — это свобода, демократия, но они поддерживают терроризм. Кто ещё может делать такое, кроме французов?» —подчеркнул посол ЦАР.

Леон Додону-Пунагаза считает, что подобную записку могли направить «только французы», отмечает RT.

Ранее на месте покушения на главу «Русского дома» Дмитрия Сытого в Центральноафриканской Республике (ЦАР) была найдена записка с угрозой «от всех французов». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на фотографию с места взрыва, полученной от представителей полиции Банги.

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ФОТО: https://ru.wikipedia.org
ТЕГИ:ПокушениеФранцияПосолЦАР
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