Посол ЦАР в Москве: глава МИД Франции защищается заявлениями о русской пропаганде

По мнению Колонны, это «пропаганда», передает РИА Новости.

«То, что Колонна говорит, что это русская пропаганда, — она защищает себя. Говорит, что Франция — это свобода, демократия, но они поддерживают терроризм. Кто ещё может делать такое, кроме французов?» —подчеркнул посол ЦАР.

Леон Додону-Пунагаза считает, что подобную записку могли направить «только французы», отмечает RT.

Ранее на месте покушения на главу «Русского дома» Дмитрия Сытого в Центральноафриканской Республике (ЦАР) была найдена записка с угрозой «от всех французов». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на фотографию с места взрыва, полученной от представителей полиции Банги.

