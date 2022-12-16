Во Франции заявили о непричастности ко взрыву в Русском доме в ЦАР

Франция не имеет отношения к произошедшему в Русском доме в Центральноафриканской республике. Об этом говорится в официальном заявлении французского МИД, сообщает AFP.

«Эта информация является ложной и отлично характеризует российскую пропаганду с присущим ей причудливым воображением», — заявила глава МИД Франции Катрин Колонна.