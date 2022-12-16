Во Франции заявили о непричастности ко взрыву в Русском доме в ЦАР
Франция не имеет отношения к произошедшему в Русском доме в Центральноафриканской республике. Об этом говорится в официальном заявлении французского МИД, сообщает AFP.
«Эта информация является ложной и отлично характеризует российскую пропаганду с присущим ей причудливым воображением», — заявила глава МИД Франции Катрин Колонна.
В пятницу, 16 декабря, в Русском доме в Центральноафриканской республике взорвалась посылка, предназначенная для главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого. Позже стало известно, что на месте происшествия обнаружили записку с русофобским текстом от имени «французов».
В настоящее время полиция Центральноафриканской республики устанавливает все обстоятельства произошедшего. Пострадавший гражданин России находится в больнице.
Ранее бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об угрозах гендиректору «Русского дома» в ЦАР, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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