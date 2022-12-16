На месте покушения на главу «Русского дома» в ЦАР нашли записку с угрозой

«Это тебе от всех французов. Русские уберутся из Африки», — говорится в записке на русском языке.

Представитель полиции сообщил агентству, что, по предварительным данным, Сытый начал разбирать почту на столе, открыл пакет, начал доставать из него содержимое, после чего и произошел взрыв.

Ранее бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин уже заявлял, что Дмитрий Сытый, ставший жертвой покушения, ранее получал послание с требованием «русским убираться из Африки», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

