На месте покушения на главу «Русского дома» в ЦАР нашли записку с угрозой

На месте покушения на главу «Русского дома» Дмитрия Сытого в Центральноафриканской Республике (ЦАР) была найдена записка с угрозой «от всех французов». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на фотографию с места взрыва, полученной от представителей полиции Банги.

Покушение на главу Русского дома было совершено в ЦАР

«Это тебе от всех французов. Русские уберутся из Африки», — говорится в записке на русском языке.

Представитель полиции сообщил агентству, что, по предварительным данным, Сытый начал разбирать почту на столе, открыл пакет, начал доставать из него содержимое, после чего и произошел взрыв.

Ранее бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин уже заявлял, что Дмитрий Сытый, ставший жертвой покушения, ранее получал послание с требованием «русским убираться из Африки», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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