Сын Младича заявил, что его отца убили в Гааге

Дарко Младич, сын экс-командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича, заявил, что его отца убили в Гааге. Об этом сообщает RT.

Генерал Ратко Младич умер в тюрьме в Гааге

О смерти Ратко Младича стало известно 27 августа. По словам Дарко Младича, семья считает, что генерал был убит «недобросовестным лечением и намеренным применением слишком сильных опиатов».

«В конце они привели его к смерти... Такова позиция моя и семьи», - подчеркнул он.

Ранее суд в Гааге отказался временно освободить Ратко Младича для лечения в Сербии. Дарко Младич назвал это решение политической местью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:СербияБосния И ГерцеговинаСмертьГаагский СудГаага

Горячие новости

Все новости

партнеры