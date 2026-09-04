Сын Младича заявил, что его отца убили в Гааге
Дарко Младич, сын экс-командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича, заявил, что его отца убили в Гааге. Об этом сообщает RT.
О смерти Ратко Младича стало известно 27 августа. По словам Дарко Младича, семья считает, что генерал был убит «недобросовестным лечением и намеренным применением слишком сильных опиатов».
«В конце они привели его к смерти... Такова позиция моя и семьи», - подчеркнул он.
Ранее суд в Гааге отказался временно освободить Ратко Младича для лечения в Сербии. Дарко Младич назвал это решение политической местью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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