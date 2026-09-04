«Готовятся к вторжению»: Зачем ЕС ограничит передвижение российских дипломатов
В мире никогда не было ограничений для передвижений дипломатов, это нонсенс в международной практике, заявил НСН Василий Корчмарь.
То, что страны ЕС хотят ограничить передвижение дипломатов по своей территории, связано с тем, что они готовятся к войне с Россией, заявил чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь в разговоре с НСН.
Послы стран Евросоюза встретятся в ближайшие недели, чтобы обсудить ограничение выдачи россиянам туристических виз, а также ужесточение правил передвижения для российских дипломатов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Корчмарь объяснил, с чем может быть связано такое недипломатическое решение.
«Никаких ограничений для дипломатов не предусмотрено Венской конвенцией. Это касается всех лиц, имеющих дипломатические паспорта. Единственное, что они оповещают МИД, где они будут находиться, все изучается, почему и зачем они едут. Любое дипломатическое представительство занимается сбором полной информации о стране: промышленность, экономика, социальная сфера, отношение страны с другими странами. Посольство является информационным центром для своей страны. То, что страны ЕС хотят ограничить передвижение дипломатов по своей территории, связано с тем, что якобы существует угроза со стороны России. На самом деле они готовятся к вторжению на территорию России, готовятся к войне. Поэтому ограничение передвижения российских дипломатов – это мера, которая находится в сфере подготовки к такой войне», - объяснил он.
Подобное решение он назвал нонсенсом в международной дипломатической практике.
«Любые ограничения – это нарушения, такой дипломатической практики в мире никогда не было, чтобы для дипломатов были запреты посещать какие-то страны или районы. Это однозначно нонсенс в дипломатической практике. Мы понимаем, что это попытка еще раз показать свое отношение к России, это ущемление прав дипломатов. Но такое ужесточение в нынешней ситуации было ожидаемо. Враги действуют как враги, они не соблюдают международное право. В странах ЕС могут найтись лидеры, которые скажут, что это нарушает права. Есть дипломатическое право, оно не должно нарушаться. Мы можем принять ответные меры, это будет рациональным шагом. Мы должны как-то реагировать, показывать, что мы к этому относимся неравнодушно», - заключил собеседник НСН.
Европа готовится к войне с Россией, наращивает свой военный потенциал, поэтому Евросоюзу выгодно, чтобы спецоперация на Украине продолжалась, заявил НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
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