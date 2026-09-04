«Никаких ограничений для дипломатов не предусмотрено Венской конвенцией. Это касается всех лиц, имеющих дипломатические паспорта. Единственное, что они оповещают МИД, где они будут находиться, все изучается, почему и зачем они едут. Любое дипломатическое представительство занимается сбором полной информации о стране: промышленность, экономика, социальная сфера, отношение страны с другими странами. Посольство является информационным центром для своей страны. То, что страны ЕС хотят ограничить передвижение дипломатов по своей территории, связано с тем, что якобы существует угроза со стороны России. На самом деле они готовятся к вторжению на территорию России, готовятся к войне. Поэтому ограничение передвижения российских дипломатов – это мера, которая находится в сфере подготовки к такой войне», - объяснил он.

Подобное решение он назвал нонсенсом в международной дипломатической практике.

«Любые ограничения – это нарушения, такой дипломатической практики в мире никогда не было, чтобы для дипломатов были запреты посещать какие-то страны или районы. Это однозначно нонсенс в дипломатической практике. Мы понимаем, что это попытка еще раз показать свое отношение к России, это ущемление прав дипломатов. Но такое ужесточение в нынешней ситуации было ожидаемо. Враги действуют как враги, они не соблюдают международное право. В странах ЕС могут найтись лидеры, которые скажут, что это нарушает права. Есть дипломатическое право, оно не должно нарушаться. Мы можем принять ответные меры, это будет рациональным шагом. Мы должны как-то реагировать, показывать, что мы к этому относимся неравнодушно», - заключил собеседник НСН.

Европа готовится к войне с Россией, наращивает свой военный потенциал, поэтому Евросоюзу выгодно, чтобы спецоперация на Украине продолжалась, заявил НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

