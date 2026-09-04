Россиянам рассказали об опасном влиянии смартфона на организм подростка
Постоянное использование смартфонов может влиять на пропорции тела подростка. Об этом NEWS.ru заявил доцент Пироговского университета кандидат медицинских наук Ярослав Гурин.
По его словам, из-за постоянного наклона головы вперёд для того, чтобы посмотреть на экран, увеличивается нагрузка на шейный отдел. Это приводит к увеличению изгиба назад в грудном отделе.
Эксперт указал, что чрезмерное воздействие синего света экранов «ускоряет половое созревание и закрытие зон роста в костях».
«Это означает, что у детей и подростков, проводящих много времени перед экранами, кости могут завершить свой рост раньше, и они не достигнут своей максимальной длины», - отметил Гурин.
Он добавил, что вмятины на мизинцах, которые появляются из-за постоянного удерживания смартфона, чаще всего временные.
Ранее дерматолог и косметолог София Белаш заявила, что высокоэнергетический видимый свет, который излучают смартфоны, активирует свободные радикалы и запускает окислительный стресс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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