Россиянам рассказали об опасном влиянии смартфона на организм подростка

По его словам, из-за постоянного наклона головы вперёд для того, чтобы посмотреть на экран, увеличивается нагрузка на шейный отдел. Это приводит к увеличению изгиба назад в грудном отделе.

Эксперт указал, что чрезмерное воздействие синего света экранов «ускоряет половое созревание и закрытие зон роста в костях».

«Это означает, что у детей и подростков, проводящих много времени перед экранами, кости могут завершить свой рост раньше, и они не достигнут своей максимальной длины», - отметил Гурин.

Он добавил, что вмятины на мизинцах, которые появляются из-за постоянного удерживания смартфона, чаще всего временные.

Ранее дерматолог и косметолог София Белаш заявила, что высокоэнергетический видимый свет, который излучают смартфоны, активирует свободные радикалы и запускает окислительный стресс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

