Вступающих в наследство россиян предупредили о лже-нотариусах
Россияне, вступающие в наследство, могут стать жертвами лже-нотариусов. Об этом NEWS.ru заявилдоцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
По его словам, аферисты, которые представляются нотариусами, сообщают о якобы готовности документов по наследству. Они предлагают оплатить их, для чего присылают ссылку или просят назвать код из СМС. Если жертва следует «рекомендациям», то теряет деньги с банковской карты.
«Чтобы вызвать доверие, мошенники могут назвать фамилию умершего и номер дела. Но эти данные есть в открытом реестре наследственных дел, и узнать их может кто угодно», - указал он.
Экспер поррекомендовал проверить информацию самостоятельно в нотариальной конторе, а также призвал не сообщать незнакомцам личную и банковскую информацию, не переходить по ссылкам.
Ранее специалист департамента киберразведки компании «Бастион» Анастасия Патрушева предупредила, что в начале учебного года мошенники стали атаковать родителей школьников с использованием голосов учителей и представителей школы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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