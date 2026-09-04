Вступающих в наследство россиян предупредили о лже-нотариусах

По его словам, аферисты, которые представляются нотариусами, сообщают о якобы готовности документов по наследству. Они предлагают оплатить их, для чего присылают ссылку или просят назвать код из СМС. Если жертва следует «рекомендациям», то теряет деньги с банковской карты.

«Чтобы вызвать доверие, мошенники могут назвать фамилию умершего и номер дела. Но эти данные есть в открытом реестре наследственных дел, и узнать их может кто угодно», - указал он.

Экспер поррекомендовал проверить информацию самостоятельно в нотариальной конторе, а также призвал не сообщать незнакомцам личную и банковскую информацию, не переходить по ссылкам.

Ранее специалист департамента киберразведки компании «Бастион» Анастасия Патрушева предупредила, что в начале учебного года мошенники стали атаковать родителей школьников с использованием голосов учителей и представителей школы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

