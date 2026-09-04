Торговые центры (ТЦ) могут терять 250 тысяч рублей в день от «фудкортинга» - явления, при котором подростки в возрасте 14-17 лет собираются большими компаниями в зонах фудкорта. Об этом сообщил ТАСС партнер, директор по развитию NF PM Михаил Сафонов. По его словам, подростки в таком случае надолго занимают столы – общаются, сидят в гаджетах, но мало едят. Миронов не согласился с подобной точкой зрения.

«Сегодня ТЦ по всей России испытывают серьезнейшие проблемы. Поток в ТЦ сильно упал, все ушли в онлайн – на маркетплейсы. Когда-то фудкортинг представлял проблему, а сейчас в пустых торговых центрах дополнительно на фудкорте создают массовку, ощущение успешности. В таком случае люди могут задержаться в ТЦ и что-то купить. Даже не представляю ситуации, при которой человек разворачивается с фудкорта из-за того, что молодежь занимает столы. Фудкорт – быстрая еда. Наличие молодежи не помешает почти никому», - объяснил он.