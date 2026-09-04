Выгнать нельзя: Как засидевшиеся посетители вредят кофейням

Молодежь на фудкорте не мешает работе ТЦ, а вот посетители кофеен с ноутбуками – угроза для бизнеса, сказал НСН Сергей Миронов.

Засидевшиеся посетители, которые часами занимают столы, скорее вредят работе кофеен, а не фудкортов, заявил в беседе с НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

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Торговые центры (ТЦ) могут терять 250 тысяч рублей в день от «фудкортинга» - явления, при котором подростки в возрасте 14-17 лет собираются большими компаниями в зонах фудкорта. Об этом сообщил ТАСС партнер, директор по развитию NF PM Михаил Сафонов. По его словам, подростки в таком случае надолго занимают столы – общаются, сидят в гаджетах, но мало едят. Миронов не согласился с подобной точкой зрения.

«Сегодня ТЦ по всей России испытывают серьезнейшие проблемы. Поток в ТЦ сильно упал, все ушли в онлайн – на маркетплейсы. Когда-то фудкортинг представлял проблему, а сейчас в пустых торговых центрах дополнительно на фудкорте создают массовку, ощущение успешности. В таком случае люди могут задержаться в ТЦ и что-то купить. Даже не представляю ситуации, при которой человек разворачивается с фудкорта из-за того, что молодежь занимает столы. Фудкорт – быстрая еда. Наличие молодежи не помешает почти никому», - объяснил он.

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Как добавил собеседник НСН, среди прочих заведений общепита чаще всего с проблемой засидевшихся посетителей сталкиваются кофейни, и у бизнеса в этом случае не так много рычагов давления.

«Проблема коворкингов, когда люди приходят в заведение поработать, актуальна для кофеен. В ресторане человеку с ноутбуком не так просто усидеть: официант над ним "висит" и всеми силами показывает, что он мешает, занимая стол. В кофейне же можно взять чашечку кофе и четыре часа сидеть. Конечно, такие посетители занимают места. Заведения с этим борются – ограничивают скорость Wi-Fi, чтобы работать было некомфортно. Прямого способа выгнать таких людей не существует. Любые заведения работают по принципу публичной оферты. Человека можно не пустить из-за каких-то оснований, например, нарушение дресс-кода. Но поднять его из-за стола и выгнать – почти невозможно», - отметил он.

Ранее руководитель продуктового направления сети кофеен Cofix Константин Медведев сообщал НСН, что к осени 2026 кофейни были вынуждены поднять цены на фоне роста налогов, подорожания логистики и зерен. Однако бизнес, по его словам, вряд ли ждут масштабные закрытия.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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