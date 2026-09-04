Глава МИД Литвы призвал сократить выдачу шенгенских виз гражданам РФ
Европейским странам следует сократить выдачу шенгенских виз гражданам России. Как пишет RT, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.
Он отметил, что Вильнюс уже не выдаёт россиянам туристические визы, но в других странах Европы эта практика сохраняется.
«Совершенно неприемлемо... Мы должны сократить число виз», — указал министр.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал ограничить передвижение российских дипломатов пределами стран аккредитации и ужесточить выдачу шенгенских виз для россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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