СМИ: Уиткофф и Кушнер в ближайшие дни приедут в Киев и Москву
4 сентября 202609:19
Юлия Савченко
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер намерены приехать в Киев и Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По данным агентства, американские представители посетят Украину и Россию в ближайшие дни.
Ранее СМИ сообщали о возможном визите Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев в августе. Однако позже стало известно, что поездку отложили, пишет 360.ru.
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