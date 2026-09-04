СМИ: Уиткофф и Кушнер в ближайшие дни приедут в Киев и Москву

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер намерены приехать в Киев и Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

В РСМД объяснили, почему откладывается поездка Уиткоффа и Кушнера в РФ

По данным агентства, американские представители посетят Украину и Россию в ближайшие дни.

Ранее СМИ сообщали о возможном визите Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев в августе. Однако позже стало известно, что поездку отложили, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
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