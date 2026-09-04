Умер зампредседателя Союза журналистов РФ Алексей Вишневецкий

«Отличный профессионал, прекрасно знавший журналистику во всех её аспектах... Это огромная, невосполнимая утрата для всех нас, его коллег», - говорится в сообщении.



Алексей Вишневецкий родился в Москве. Как рассказали в СЖР, за свою карьеру он работал и на творческих и на административных должностях как в печатной прессе, так и на телевидении: в «Московской правде», «Парламентской газете» и «Российской газете», на НТВ, ТНТ и «Россия 1».

Отмечается, что на счету Вишневецкого сотни газетных публикаций. Также он участвовал в создании около тысячи документальных фильмов.

