Песков не стал анонсировать визит Уиткоффа и Кушнера в РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался анонсировать визит в Россию американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Об этом сообщает RT.

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Отвечая на вопрос о дате приезда Уиткоффа и Кушнера в Москву, он пообещал проинформировать об этом дополнительно.

«Я не стал бы ничего анонсировать... Когда эти контакты состоятся, мы вас проинформируем», — сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее источник агентства ТАСС сообщил, что Уиткофф и Кушнер намерены посетить Москву и Киев 5-6 сентября, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Кристина Кормилицына
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