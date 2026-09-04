Песков не стал анонсировать визит Уиткоффа и Кушнера в РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался анонсировать визит в Россию американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Об этом сообщает RT.
Отвечая на вопрос о дате приезда Уиткоффа и Кушнера в Москву, он пообещал проинформировать об этом дополнительно.
«Я не стал бы ничего анонсировать... Когда эти контакты состоятся, мы вас проинформируем», — сказал представитель Кремля журналистам.
Ранее источник агентства ТАСС сообщил, что Уиткофф и Кушнер намерены посетить Москву и Киев 5-6 сентября, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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