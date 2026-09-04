Песков не стал анонсировать визит Уиткоффа и Кушнера в РФ

Отвечая на вопрос о дате приезда Уиткоффа и Кушнера в Москву, он пообещал проинформировать об этом дополнительно.

«Я не стал бы ничего анонсировать... Когда эти контакты состоятся, мы вас проинформируем», — сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее источник агентства ТАСС сообщил, что Уиткофф и Кушнер намерены посетить Москву и Киев 5-6 сентября, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

