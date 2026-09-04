«Надо понимать, что на сегодняшний день средняя выплата составляет пока за 100 тысяч рублей. Но уже сегодня порядка 10% - это те случаи, когда страховой суммы в 400 тысяч недостаточно. Поэтому, конечно, вопрос о повышении лимита должен быть на повестке. При этом рассматривать этот вопрос нужно взвешенно, такое повышение приведет к росту средней премии. Среднюю премию придется платить всем автовладельцам, у нас порядка 40 миллионов договоров ежегодно. Необходимо в публичной плоскости обсудить этот вопрос, так как все автовладельцы будут вынуждены платить более высокую премию за ОСАГО. С другой стороны, растет число случаев, когда существующего лимита не хватает», - рассказал он.

Также он призвал уделить внимание борьбе с мошенничеством в этой сфере.

«Что касается мошенничества, оно было и будет, с этим необходимо бороться. Страховые компании и государственные органы делают все возможное, чтобы минимизировать количество таких случаев. Необходимо создавать механизмы, чтобы при увеличении лимита не произошло резкого роста заинтересованности мошенников в получении увеличенных выплат. Это все комплексная работа», - заключил собеседник НСН.

Столкнувшись с автоподставщиками, водителю необходимо сохранять спокойствие и сразу вызывать автоинспекторов, а вот взаимодействовать с мошенниками не стоит, особенно, елси они проявляют агрессию, рассказал НСН автоэксперт Андрей Ломанов.

