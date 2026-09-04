Страховщики раскрыли последствия повышения лимита выплат по ОСАГО
Все автовладельцы будут вынуждены платить более высокую премию за ОСАГО, а большие суммы привлекут мошенников, заявил НСН Евгений Васильев.
Сегодня в 10% случаев лимита выплат по ОСАГО в 400 тысяч рублей не хватает, но при повышении цена полиса вырастет для всех, заявил НСН начальник управления европейского протокола Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Васильев.
В Совете Федерации сочли целесообразным повышение лимита выплат по ОСАГО за ущерб имуществу с нынешних 400 тыс. рублей до 800 тыс. — 1 млн рублей. При этом такое решение должно сопровождаться мерами по защите автовладельцев от злоупотреблений со стороны автоюристов. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев, пишет ТАСС. Васильев объяснил, в чем сложность такого решения.
«Надо понимать, что на сегодняшний день средняя выплата составляет пока за 100 тысяч рублей. Но уже сегодня порядка 10% - это те случаи, когда страховой суммы в 400 тысяч недостаточно. Поэтому, конечно, вопрос о повышении лимита должен быть на повестке. При этом рассматривать этот вопрос нужно взвешенно, такое повышение приведет к росту средней премии. Среднюю премию придется платить всем автовладельцам, у нас порядка 40 миллионов договоров ежегодно. Необходимо в публичной плоскости обсудить этот вопрос, так как все автовладельцы будут вынуждены платить более высокую премию за ОСАГО. С другой стороны, растет число случаев, когда существующего лимита не хватает», - рассказал он.
Также он призвал уделить внимание борьбе с мошенничеством в этой сфере.
«Что касается мошенничества, оно было и будет, с этим необходимо бороться. Страховые компании и государственные органы делают все возможное, чтобы минимизировать количество таких случаев. Необходимо создавать механизмы, чтобы при увеличении лимита не произошло резкого роста заинтересованности мошенников в получении увеличенных выплат. Это все комплексная работа», - заключил собеседник НСН.
Столкнувшись с автоподставщиками, водителю необходимо сохранять спокойствие и сразу вызывать автоинспекторов, а вот взаимодействовать с мошенниками не стоит, особенно, елси они проявляют агрессию, рассказал НСН автоэксперт Андрей Ломанов.
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