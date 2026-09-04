Фестиваль «НАШИ в Городе» прошел 23 мая 2026 года в Ледовом Дворце Санкт-Петербурга. На сцене собралась легенды: «Пикник», «Алиса», Вячеслав Бутусов, «СимфоКИНО», «АВИА». Провели мероприятие ведущие Шоу «Подъёмники» на «НАШЕм Радио» в Москве – Александр Бон, Яна Лукьянова и Игорь Паньков, а также коллеги из Санкт–Петербурга: Алексей Петровский, Денис Красин, Катя Виноградова, Валера Жук.

Фестиваль «НАШИ в Городе» впервые стартовал в Санкт-Петербурге в 2002 году, практически сразу получив статус одного из главных рок-фестивалей страны. В 2025 году он с успехом отгремел в Москве, и это еще раз подтверждает, что два мегаполиса, где вещает радиостанция «НАШЕ Радио», неразрывно связаны общим музыкальным пространством.

Ранее Игорь Паньков рассказал НСН, как «НАШЕ Радио» помогает фонду «Дорога жизни».

