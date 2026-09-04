Первый канал покажет фестиваль «НАШИ в Городе»
Программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков рассказал НСН, что фестиваль «НАШИ в Городе» получился по-настоящему особенным.
Первый канал представит телеверсию фестиваля «НАШИ в Городе» 12 сентября в 23:50 в честь 45-летия Ленинградского рок-клуба и 25-летия радиостанции «НАШЕ Радио – Санкт-Петербург», сообщили НСН организаторы.
Генеральный продюсер «Мультимедиа Холдинга» и программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков рассказал НСН, что фестиваль «НАШИ в Городе» получился по-настоящему особенным.
«В нем было много эмоций, музыки, встреч и того самого чувства единства, за которое мы все так любим «НАШЕ Радио». Очень рад, что теперь этот вечер сможет увидеть и многомиллионная аудитория Первого канала. В мае в Санкт-Петербург приехали тысячи людей из разных городов, разных поколений и профессий, но всех их объединила музыка, которая для многих давно стала частью жизни. Уверен, что телеверсия позволит снова почувствовать эту атмосферу — и тем, кто был с нами в Петербурге, и тем, кто увидит фестиваль впервые», — отметил Паньков.
Фестиваль «НАШИ в Городе» прошел 23 мая 2026 года в Ледовом Дворце Санкт-Петербурга. На сцене собралась легенды: «Пикник», «Алиса», Вячеслав Бутусов, «СимфоКИНО», «АВИА». Провели мероприятие ведущие Шоу «Подъёмники» на «НАШЕм Радио» в Москве – Александр Бон, Яна Лукьянова и Игорь Паньков, а также коллеги из Санкт–Петербурга: Алексей Петровский, Денис Красин, Катя Виноградова, Валера Жук.
Фестиваль «НАШИ в Городе» впервые стартовал в Санкт-Петербурге в 2002 году, практически сразу получив статус одного из главных рок-фестивалей страны. В 2025 году он с успехом отгремел в Москве, и это еще раз подтверждает, что два мегаполиса, где вещает радиостанция «НАШЕ Радио», неразрывно связаны общим музыкальным пространством.
Ранее Игорь Паньков рассказал НСН, как «НАШЕ Радио» помогает фонду «Дорога жизни».
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