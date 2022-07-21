После Драги: Власть в Италии рассчитывают получить сторонники Трампа

Правоцентристский блок рассчитывает на 40% мест в итальянском парламенте, чтобы получить право сформировать новое правительство, сказала НСН доктор политических наук Татьяна Зонова.

Нового состава правительства Италии после ухода премьер-министра Марио Драги не будет. Президент примет решение о роспуске парламента и назначении новых выборов, которые еще успеют провести в конце сентября или октябре, заявила профессор кафедры дипломатии МГИМО Татьяна Зонова в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Президент Италии принял отставку Драги

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги, занявший этот пост в феврале прошлого года, во второй раз подал в отставку и она была принята президентом Серджо Маттарелла.

«Мне кажется, что президент примет решение о роспуске парламента и назначении новых выборов, поэтому какого-то нового правительства создано не будет. Конституция позволяет их провести в конце сентября или октябре. Сейчас существуют большие разногласия между партиями и очень надеется на выборы весь правоцентристский блок Италии. В частности, партии Джорджии Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони надеются набрать больше 40% голосов на возможных выборах и сформировать правительство. Мне кажется, что кризис итальянского правительства и отставка Драги связаны с внутренними проблемами страны и борьбой правоцентристских сил за приход к власти. В стране фиксируются рост цен на энергоресурсы, рост миграции и много других проблем», - сказала Зонова.

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В своей внешней политике, если Маттарелла назначит новые выборы и правые придут к власти, то они, по словам профессора, будут ориентироваться на политику экс-президента США Дональда Трампа.

«У России всегда были хорошие отношения с Италией, но в связи с последними событиями на Украине там раздаются разные голоса. Одни партии призывают провести мирные переговоры, поставить перед Киевом вопрос неприсоединения к НАТО, признания Крыма, Донбасса, но большая часть занимает критическую позицию в отношении политики России. Создается впечатление, что правые партии в своей внешней политике ориентируются больше на бывшего президента США Трампа. Они симпатизируют ему, разделяют его заявления, связанные с суверенностью», - отметила Зонова.

Ранее сенатор Алексей Пушков предрек череду отставок и политических кризисов в Европе.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ПолитикаОтставкаИталия
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