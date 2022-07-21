После Драги: Власть в Италии рассчитывают получить сторонники Трампа

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги, занявший этот пост в феврале прошлого года, во второй раз подал в отставку и она была принята президентом Серджо Маттарелла.

«Мне кажется, что президент примет решение о роспуске парламента и назначении новых выборов, поэтому какого-то нового правительства создано не будет. Конституция позволяет их провести в конце сентября или октябре. Сейчас существуют большие разногласия между партиями и очень надеется на выборы весь правоцентристский блок Италии. В частности, партии Джорджии Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони надеются набрать больше 40% голосов на возможных выборах и сформировать правительство. Мне кажется, что кризис итальянского правительства и отставка Драги связаны с внутренними проблемами страны и борьбой правоцентристских сил за приход к власти. В стране фиксируются рост цен на энергоресурсы, рост миграции и много других проблем», - сказала Зонова.