Президент Италии принял отставку Драги

Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра страны Марио Драги. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на канцелярию главы государства.

Сенат выразил доверие премьеру Италии Марио Драги

На минувшей неделе Драги заявил о намерении покинуть свой пост, напоминает «Свободная пресса». Однако тогда Матарелла не принял отставку главы правительства.

В четверг итальянский премьер вновь подал заявление об отставке, пишет RT. Драги решил оставить должность несмотря на то, что большинство в сенате выразило доверие нынешнему правительству.

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ФОТО: РИА Новости
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