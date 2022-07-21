Президент Италии принял отставку Драги
Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра страны Марио Драги. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на канцелярию главы государства.
На минувшей неделе Драги заявил о намерении покинуть свой пост, напоминает «Свободная пресса». Однако тогда Матарелла не принял отставку главы правительства.
В четверг итальянский премьер вновь подал заявление об отставке, пишет RT. Драги решил оставить должность несмотря на то, что большинство в сенате выразило доверие нынешнему правительству.
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