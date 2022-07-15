В Италии заявили, что Путину подали голову Драги на серебряном блюде

Наступило время, когда демократии слабеют, заявил в эфире радиостанции Rtl 102.5. министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

По его словам, из-за разногласий в правящей коалиции Италии, как и в других странах Европы, демократия ослабевает, что на руку Кремлю.

«У меня плачет сердце, в Москве вчера вечером поднимали тосты, Медведев радовался, потому что Путину на серебряном блюде подали голову Драги», - подчеркнул Ди Майо.

Так глава итальянского МИД прокомментировал желание премьер-министра страны уйти в отставку.