В Италии заявили, что Путину подали голову Драги на серебряном блюде
Наступило время, когда демократии слабеют, заявил в эфире радиостанции Rtl 102.5. министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.
По его словам, из-за разногласий в правящей коалиции Италии, как и в других странах Европы, демократия ослабевает, что на руку Кремлю.
«У меня плачет сердце, в Москве вчера вечером поднимали тосты, Медведев радовался, потому что Путину на серебряном блюде подали голову Драги», - подчеркнул Ди Майо.
Так глава итальянского МИД прокомментировал желание премьер-министра страны уйти в отставку.
Он также высказал пожелание правительству Драги и поддерживающей его коалиции двигаться вперед, но признал, что это в современных условиях очень затруднительно.
Ранее президент Италии не принял отставку премьера Драги.
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