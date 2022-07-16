Пушков предрек череду отставок и политических кризисов в Европе

Пушков сделал такой прогноз на фоне решения премьер-министров Великобритании, Эстонии и Италии Бориса Джонсона, Каи Каллас и Марио Драги покинуть свои посты.

«Подлинная причина у всех отставок одна: широкое недовольство работой премьеров, связанное с тем, что граждане ожидают от правительств рационального управления и соблюдения интересов общества, а не безумных решений в сфере энергетики и не менее безумных санкционных войн, которые бьют по экономикам ведущих их стран», — указал сенатор.

