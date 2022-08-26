В Китае сочли визит американского сенатора на Тайвань провокацией
Визит сенатора Соединенных Штатов Марши Блэкберн доказывает стремление Вашингтона дестабилизировать обстановку в регионе и вмешиваться во внутренние дела Китая, сообщает посольство КНР в США.
Пекин выступает против любых официальных связей Вашингтона с Тайбэем. Как заявили дипломаты, КНР примет ответные меры в ответ на эти провокации.
Делегации американских конгрессменов и дальше будут совершать поездки на Тайвань. Как считают в Госдепе, это никак не противоречит «принципу одного Китая».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru