В Китае сочли визит американского сенатора на Тайвань провокацией

Визит сенатора Соединенных Штатов Марши Блэкберн доказывает стремление Вашингтона дестабилизировать обстановку в регионе и вмешиваться во внутренние дела Китая, сообщает посольство КНР в США.

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Пекин выступает против любых официальных связей Вашингтона с Тайбэем. Как заявили дипломаты, КНР примет ответные меры в ответ на эти провокации.

Делегации американских конгрессменов и дальше будут совершать поездки на Тайвань. Как считают в Госдепе, это никак не противоречит «принципу одного Китая».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАКитайТайвань
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