В Китае сочли визит американского сенатора на Тайвань провокацией

Пекин выступает против любых официальных связей Вашингтона с Тайбэем. Как заявили дипломаты, КНР примет ответные меры в ответ на эти провокации.

Делегации американских конгрессменов и дальше будут совершать поездки на Тайвань. Как считают в Госдепе, это никак не противоречит «принципу одного Китая».

