Португалия отказалась сокращать потребление газа
Лиссабон отказывается от принятия плана Еврокомиссии по сокращению российского газа. Об этом заявил в интервью газете Espresso госсекретарь по окружающей среде и энергетике Португалии Жоау Галамба.
При этом, он назвал инициативу Урсулы фон дер Ляйен несостоятельной.
«Португалия против предложения комиссии, потому что оно не принимает во внимание различия между странами», — подчеркнул Галамба.
По его словам, подобные меры могут лишить страну электричества.
Заявление Португалии последовало после того, как Испания заявила об отказе выполнять требования Брюсселя.
План действий по подготовке к прекращению поставок российского газа был опубликован Еврокомиссией 20 июля. Он предполагает сокращение потребления газа на 15%. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен при этом заявила, что государства Евросоюза должны предоставить дополнительно свои предложения по добровольному сокращению потребления газа до 31 марта 2023 года.
Ранее сообщалось, что Евросоюз решил готовиться к зиме без российского газа.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+6 391 / сут.
Умерли
382 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 529 / сут.
- Собянин принял решение о строительстве многофункционального Центра кёрлинга в СЗАО
- Турция, Швеция и Финляндия обсудят вопросы по вхождению в НАТО
- Сеть H&M не планирует устраивать распродажу перед уходом из России
- Португалия отказалась сокращать потребление газа
- Песков заявил, что у Путина со здоровьем всё хорошо
- Кремль отверг обвинения в использовании поставок российского газа для шантажа
- В МИД заявили об отсутствии контактов с США по Украине
- Украинский Нацбанк понизил курс гривны на 25%
- Лавров примет участие во встрече глав МИД стран ШОС в Ташкенте
- Глава ЛНР обвинил Google в пропаганде терроризма и экстремизма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru