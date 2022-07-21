Португалия отказалась сокращать потребление газа

При этом, он назвал инициативу Урсулы фон дер Ляйен несостоятельной.

«Португалия против предложения комиссии, потому что оно не принимает во внимание различия между странами», — подчеркнул Галамба.

По его словам, подобные меры могут лишить страну электричества.

Заявление Португалии последовало после того, как Испания заявила об отказе выполнять требования Брюсселя.