Португалия отказалась сокращать потребление газа

Лиссабон отказывается от принятия плана Еврокомиссии по сокращению российского газа. Об этом заявил в интервью газете Espresso госсекретарь по окружающей среде и энергетике Португалии Жоау Галамба.

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При этом, он назвал инициативу Урсулы фон дер Ляйен несостоятельной.

«Португалия против предложения комиссии, потому что оно не принимает во внимание различия между странами», — подчеркнул Галамба.

По его словам, подобные меры могут лишить страну электричества.

Заявление Португалии последовало после того, как Испания заявила об отказе выполнять требования Брюсселя.

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План действий по подготовке к прекращению поставок российского газа был опубликован Еврокомиссией 20 июля. Он предполагает сокращение потребления газа на 15%. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен при этом заявила, что государства Евросоюза должны предоставить дополнительно свои предложения по добровольному сокращению потребления газа до 31 марта 2023 года.

Ранее сообщалось, что Евросоюз решил готовиться к зиме без российского газа.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:Российский ГазГазПоставкиЕврокомиссияПортугалия
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