«Портфель или мандат?» Судьбу Шойгу и Лаврова решит Путин
Яркие заявления Сергея Кужугетовича и Сергей Викторовича во время предвыборной кампании нравились избирателям, но пока не ясно, будут ли они «веселить» Госдуму.
Пойдут ли главы Минобороны и МИДа в Госдуму? По данным СМИ, судьбу Сергея Шойгу и Сергея Лаврова решит 27 сентября Владимир Путин.
Как выяснил РБК, президент России в этот день встретится с лидерами избирательного списка «Единой России» и поставит точку в одной из главных поствыборных интриг.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что такая встреча планируется. При этом, по данным издания, в Кремле сейчас ведутся «активные консультации» по конструкции новой Госдумы и распределению руководящих постов, исходя из того, что пост спикера сохранит Вячеслав Володин.
ПЛОТЬ ОТ КРОВИ
Между тем, член президиума Генерального совета «Единой России» Сергей Неверов говорил на днях Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Шойгу сам определится со своим будущим.
«Вот у Сергея Шойгу и спросите! У вас есть посторонний человек, за которого вы готовы ответить, или нет? Вот и мы (за него ответить – прим. НСН) не можем», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом формулировка «посторонний человек» смутила опрошенных НСН политологов Евгения Минченко и Марата Баширова.
«Он не посторонний хотя бы потому, что возглавлял списки партии в Госдуму. У человека появилась развилка жизненного пути: он может взять депутатство или не брать. И судя по тому, что пока ответа нет, этот выбор пока не сделан», - сказал Минченко.
«Я бы не обсуждал Шойгу в таком контексте, что он посторонний. Он не посторонний! Он все-таки был лидером списка, и с этим согласился съезд «Единой России», так что это называется плоть от крови», - добавил Баширов.
При этом он предположил, что судьба Шойгу не решится раньше пятницы, 24 ноября.
«Решение, останется он или нет, будет приниматься только после пятницы. Списки победителей будут утверждены ЦИК, определено количество мандатов. После этого Шойгу должен будет подать заявление в Центризбирком, что он согласен принять на себя полномочия депутата. До этого все обсуждения юридически бессмысленны», - пояснил эксперт.
ЖИРИНОВСКИЙ И КОМПАНИЯ
Однако СМИ утверждают, что Лавров и Шойгу не пойдут в Госдуму.
По данным источника РИА Новости, в парламент отправится только один человек из ТОП-5 федерального списка «Единой России», и зовут его Анна (омбудсмен по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова).
Ранее президент России Владимир Путин признался, что ему было бы жалко отпускать Шойгу и Лаврова в Госдуму. Однако, по словам президента, они сами должны сделать выбор.
Политолог Минченко говорил НСН в этой связи, что «отпустить» министров в ближайшее время все равно придется, но, вероятно, не в Госдуму. По его словам, Шойгу давно «намекает» на свою любовь к Сибири, а Лаврову пророчат должность в Совете Федерации или Совбезе.
Пока главы Минобороны и МИД определяются со своим выбором, другие политики уже начали отказываться от депутатских мандатов.
Это уже сделали губернаторы Волгоградской и Челябинской области Андрей Бочаров и Алексей Текслер.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский также отказался от мандата. Однако Госдуму он не покидает. Речь идет о мандате депутата Госсовета Чувашии, в которой Владимир Вольфович возглавлял список кандидатов от ЛДПР.
«КТО ТЫ ТАКОЙ, ЧТОБЫ ЧИТАТЬ МНЕ НОТАЦИИ?»
Шойгу и Лавров возглавили федеральный список «единороссов» на выборах в середине июня, после чего из уст министров прозвучало множество ярких заявлений.
Сергей Кужугетович предлагал строить города-миллионники в Сибири и озвучивал мечты о переносе туда столицы. Он предрекал гибель человечества из-за «безумной гонки потребительства» и называл «разложение общества» главной угрозой России. Кроме того, Шойгу рассказывал про свое старое фото с моджахедами и отвечал одесскими анекдотами украинскому президенту.
Со своей стороны, Сергей Викторович признавался избирателям, что с детства болеет за «Спартак», рассказывал о главном страхе, которым оказалась боязнь высоты, вспоминал о «понятиях» и «лихих 90-х». Он также упрекал Киев в «словесной эквилибристике» и диагностировал украинским властям «шизофрению».
Глава МИД вспоминал про «калашный ряд» в связи с ситуацией в Афганистане, а также шутил про индейцев, медведей, водку, балалайки и стереотипы. Лавров также высказался о «нападках на Сталина», но был не правильно понят и обиделся на СМИ. Кроме того, в Лондоне появилось граффити с российским министром и его знаменитой фразой «Who are you to f*cking lecture me?» («Кто ты такой, чтобы читать мне нотации?»), которое, правда, оказалось фейком.
Ставка на Лаврова и Шойгу оказалась удачной. Социологи отмечали, что люди охотнее голосовали за «Единую Россию» из-за наличия в ее списке популярных министров.
Сергей Шойгу стал министром обороны РФ в 2012 году. До этого он много лет возглавлял МЧС, а также поработал на посту губернатора Московской области. Сергей Лавров возглавляет МИД РФ с 2004 года.
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