«Портфель или мандат?» Судьбу Шойгу и Лаврова решит Путин

ПЛОТЬ ОТ КРОВИ

Между тем, член президиума Генерального совета «Единой России» Сергей Неверов говорил на днях Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Шойгу сам определится со своим будущим.

«Вот у Сергея Шойгу и спросите! У вас есть посторонний человек, за которого вы готовы ответить, или нет? Вот и мы (за него ответить – прим. НСН) не можем», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом формулировка «посторонний человек» смутила опрошенных НСН политологов Евгения Минченко и Марата Баширова.

«Он не посторонний хотя бы потому, что возглавлял списки партии в Госдуму. У человека появилась развилка жизненного пути: он может взять депутатство или не брать. И судя по тому, что пока ответа нет, этот выбор пока не сделан», - сказал Минченко.

«Я бы не обсуждал Шойгу в таком контексте, что он посторонний. Он не посторонний! Он все-таки был лидером списка, и с этим согласился съезд «Единой России», так что это называется плоть от крови», - добавил Баширов.

При этом он предположил, что судьба Шойгу не решится раньше пятницы, 24 ноября.

«Решение, останется он или нет, будет приниматься только после пятницы. Списки победителей будут утверждены ЦИК, определено количество мандатов. После этого Шойгу должен будет подать заявление в Центризбирком, что он согласен принять на себя полномочия депутата. До этого все обсуждения юридически бессмысленны», - пояснил эксперт.