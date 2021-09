«Портфель или мандат?» Судьбу Шойгу и Лаврова решит Путин

ЖИРИНОВСКИЙ И КОМПАНИЯ

Однако СМИ утверждают, что Лавров и Шойгу не пойдут в Госдуму.

По данным источника РИА Новости, в парламент отправится только один человек из ТОП-5 федерального списка «Единой России», и зовут его Анна (омбудсмен по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова).

Ранее президент России Владимир Путин признался, что ему было бы жалко отпускать Шойгу и Лаврова в Госдуму. Однако, по словам президента, они сами должны сделать выбор.

Политолог Минченко говорил НСН в этой связи, что «отпустить» министров в ближайшее время все равно придется, но, вероятно, не в Госдуму. По его словам, Шойгу давно «намекает» на свою любовь к Сибири, а Лаврову пророчат должность в Совете Федерации или Совбезе.

Пока главы Минобороны и МИД определяются со своим выбором, другие политики уже начали отказываться от депутатских мандатов.

Это уже сделали губернаторы Волгоградской и Челябинской области Андрей Бочаров и Алексей Текслер.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский также отказался от мандата. Однако Госдуму он не покидает. Речь идет о мандате депутата Госсовета Чувашии, в которой Владимир Вольфович возглавлял список кандидатов от ЛДПР.

«КТО ТЫ ТАКОЙ, ЧТОБЫ ЧИТАТЬ МНЕ НОТАЦИИ?»

Шойгу и Лавров возглавили федеральный список «единороссов» на выборах в середине июня, после чего из уст министров прозвучало множество ярких заявлений.

Сергей Кужугетович предлагал строить города-миллионники в Сибири и озвучивал мечты о переносе туда столицы. Он предрекал гибель человечества из-за «безумной гонки потребительства» и называл «разложение общества» главной угрозой России. Кроме того, Шойгу рассказывал про свое старое фото с моджахедами и отвечал одесскими анекдотами украинскому президенту.

Со своей стороны, Сергей Викторович признавался избирателям, что с детства болеет за «Спартак», рассказывал о главном страхе, которым оказалась боязнь высоты, вспоминал о «понятиях» и «лихих 90-х». Он также упрекал Киев в «словесной эквилибристике» и диагностировал украинским властям «шизофрению».

Глава МИД вспоминал про «калашный ряд» в связи с ситуацией в Афганистане, а также шутил про индейцев, медведей, водку, балалайки и стереотипы. Лавров также высказался о «нападках на Сталина», но был не правильно понят и обиделся на СМИ. Кроме того, в Лондоне появилось граффити с российским министром и его знаменитой фразой «Who are you to f*cking lecture me?» («Кто ты такой, чтобы читать мне нотации?»), которое, правда, оказалось фейком.