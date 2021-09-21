«Посторонний человек». Единороссы нервничают и ждут, когда Шойгу решится

В «Единой России» спустя двое суток после голосования по-прежнему не знают, согласится ли глава Минобороны Сергей Шойгу, возглавлявший федеральный список партии на выборах, перейти на работу в Госдуму. При этом, руководители единороссов не стесняются вслух называть его посторонним:

«Вот у Сергея Шойгу и спросите! У вас есть посторонний человек, за которого вы готовы ответить, или нет? Вот и мы [за него ответить] не можем», - заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» член президиума Генерального совета «ЕР» Сергей Неверов на вопрос о будущем министра.

Политолог Евгений Минченко в беседе с НСН крайне удивился оговорке Неверова, назвавшего Шойгу посторонним человеком:

«Он не посторонний хотя бы потому, что возглавлял списки партии в Госдуму», - подчеркнул эксперт.

Минченко считает, что Шойгу взял паузу на размышление:

«У человека появилась развилка жизненного пути: он может взять депутатство или не брать. И судя по тому, что пока ответа нет, этот выбор пока не сделан», - отметил Минченко.