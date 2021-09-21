«Посторонний человек». Единороссы нервничают и ждут, когда Шойгу решится
Через три дня Сергей Шойгу должен будет определиться со своим будущим: армия, Госдума или Сибирь...
В «Единой России» спустя двое суток после голосования по-прежнему не знают, согласится ли глава Минобороны Сергей Шойгу, возглавлявший федеральный список партии на выборах, перейти на работу в Госдуму. При этом, руководители единороссов не стесняются вслух называть его посторонним:
«Вот у Сергея Шойгу и спросите! У вас есть посторонний человек, за которого вы готовы ответить, или нет? Вот и мы [за него ответить] не можем», - заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» член президиума Генерального совета «ЕР» Сергей Неверов на вопрос о будущем министра.
Политолог Евгений Минченко в беседе с НСН крайне удивился оговорке Неверова, назвавшего Шойгу посторонним человеком:
«Он не посторонний хотя бы потому, что возглавлял списки партии в Госдуму», - подчеркнул эксперт.
Минченко считает, что Шойгу взял паузу на размышление:
«У человека появилась развилка жизненного пути: он может взять депутатство или не брать. И судя по тому, что пока ответа нет, этот выбор пока не сделан», - отметил Минченко.
В свою очередь политолог Марат Баширов назвал «Радиоточке НСН» дату, после которой Шойгу определится с будущим:
«Я бы не обсуждал Шойгу в таком контексте, что он посторонний. Он не посторонний! Он все-таки был лидером списка, и с этим согласился съезд «Единой России», так что это называется плоть от крови. Решение, останется он или нет, будет приниматься только после пятницы. Списки победителей будут утверждены ЦИК, определено количество мандатов. После этого Шойгу должен будет подать заявление в Центризбирком, что он согласен принять на себя полномочия депутата. До этого все обсуждения юридически бессмысленны. Вот когда ЦИК утвердит фамилии, и начнут спрашивать каждого из этих людей, не только Шойгу, но и всех остальных, вот тогда они и будут заявлять свою позицию», - пояснил политолог.
При этом, Баширов признался, что у него свое видение будущего Шойгу:
«Я бы очень хотел, чтобы Сергей Кужугетович стал вице-премьером российского правительства, отвечая за развитие Сибири. Потому что те программные заявления, которые он делал относительно городов-миллионников Сибири, он предлагал президенту. Он это и должен реализовывать. Это будет неплохая кандидатура для реализации этих предложений», - считает эксперт.
Ранее президент России Владимир Путин признался, что ему будет жалко отпускать министров иностранных дел и обороны Сергея Лаврова и Сергея Шойгу в Госдуму. Однако, по словам президента, они сами должны сделать выбор.
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